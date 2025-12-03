Pablo Chiapella causa baja a última hora en 'El Hormiguero' por motivos de salud: «Que traiga el certificado médico»

Suscríbete a
Santiago Segura y Ernesto Sevilla en 'El Hormiguero
Santiago Segura y Ernesto Sevilla en 'El Hormiguero ANtena 3

María Robert

Este miércoles 3 de diciembre se desató la locura en 'El Hormiguero'. Y es que Pablo Motos reunió en una misma entrevista a Santiago Segura y Ernesto Sevilla para promocionar el estreno en Netflix de 'La Navidad en sus ... manos 2'. El 'show' de las hormigas anunció también que Pablo Chiapella acompañaría a sus compañeros de reparto en la comedia de Joaquín Mazón, pero finalmente el actor de 'La que se avecina' no pudo acudir a la cita. «Dice que ha pillado la gripe y que está aparcado», explicó Motos.

