Pablo Chiapella causa baja a última hora en 'El Hormiguero' por motivos de salud: «Que traiga el certificado médico»

Este miércoles 3 de diciembre se desató la locura en 'El Hormiguero'. Y es que Pablo Motos reunió en una misma entrevista a Santiago Segura y Ernesto Sevilla para promocionar el estreno en Netflix de 'La Navidad en sus ... manos 2'. El 'show' de las hormigas anunció también que Pablo Chiapella acompañaría a sus compañeros de reparto en la comedia de Joaquín Mazón, pero finalmente el actor de 'La que se avecina' no pudo acudir a la cita. «Dice que ha pillado la gripe y que está aparcado», explicó Motos.

«¿Creéis que realmente se ha puesto tan malo que no puede venir?», quiso cerciorarse el presentador, que reveló que Segura también se encontraba enfermo. «Yo tengo un gripazo… Y cuando he llegado me dicen lo de Chiapella, que traiga un certificado médico. Esto es como el colegio. Yo no podía dejar tirados a este público maravilloso», comentó con su habitual tono cargado de sarcasmo.

El doble papel de Santiago Segura en la película

«Se estrena este viernes en Netflix y es la secuela del año pasado», apuntó el director de 'Padre no hay más que uno'. Precisamente Motos bromeó con el número de películas de las franquicias de Santiago Segura. Estando él por medio, Ernesto Sevilla espera que 'La Navidad en sus manos' se convierta «en una saga exitosa como todas». «Estamos hartos de los complejos. O sea, 'Avatar 3' vale, pero 'La Navidad en sus manos 2', no. Y las que hagan falta… Si gusta, ¿por qué dejarlo?», acotó el implicado.

.@SSantiagosegura y Ernesto Sevilla nos hablan de la película, ‘La Navidad en sus manos 2’, que se estrena este viernes en @NetflixES #LaNavidad2EH pic.twitter.com/owClG0vjou — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

Además, se siente feliz dando vida a Papá Noel. «En esta parte, la gente mala lo secuestra y ponen a un impostor, que también lo hago yo. Entonces, hago dos papeles», adelantó Segura. A lo que el otro invitado apostilló que «también cobra el doble».