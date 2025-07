Sandra Golpe relata la agresión sexual que sufrió en el portal de su casa: «Tenía un cuchillo, me tiró al suelo»

A sus 51 años, Sandra Golpe sigue siendo una de las grandes figuras de la televisión de nuestro país y también una de las más valoradas por los espectadores. La presentadora continúa al frente de los informativos Noticias 1 de Antena 3, donde ha conseguido consolidar este espacio como uno de los más vistos de la cadena gracias a su rigor periodístico y su cercanía con el público.

No es de extrañar, pues la periodista gaditana siempre se ha mostrado como una persona muy abierta, incluso para hablar de las experiencias más crudas de su vida detrás de las cámaras. Así lo ha hecho también este pasado lunes durante su paso por 'Y ahora Sonsoles', el magacín de las tardes de Antena 3, donde Golpe se ha sincerado sobre uno de los momentos más duros que ha vivido: la agresión sexual que sufrió hace unos años.

Durante esta charla con Sonsoles Ónega, su compañera de cadena le preguntó cómo le había afectado aquella experiencia, sobre la que habló por primera vez hace apenas unos años. Ante esta cuestión, Sandra Golpe ha asegurado que no lo contó «porque quisiera que se supiera»: «Fui a un foro de mujeres en Palma de Mallorca, era un entorno íntimo. Yo tampoco pensé que aquello pudiera tener ningún tipo de eco, no sabía ni que me estaban grabando».

La dura agresión sexual que sufrió Sandra Golpe en el portal de su casa

Todo sucedió mientras regresaba de la redacción, cuando esta todavía trabajaba en el turno de noche: «Llegué a mi casa como todos los días, a la 1 y pico, y cuando entré en el portal, pensé que se había cerrado, pero no». Entró tras ella un hombre mayor, que «podría ser mi abuelo», pero no se alarmó de primeras porque pensó que podía ser uno de sus vecinos.

La cosa cambió cuando este sacó un arma y comenzó a agredirla. «Tenía un cuchillo, me tiró al suelo, me había atado...», ha desvelado con la voz entrecortada, explicando que le salvó «un ruido en el primer piso». «Cortó con lo que me había atado. Ahí ya pude subir a mi piso y entonces me llevaron al médico», ha recordado la presentadora, explicando que le pasó a ella «como le podía pasar a otra persona».

Sandra Golpe ha explicado que no le da «vergüenza» lo que sucedió, aunque sí pasó bastante tiempo analizando la ropa que llevaba puesta e incluso su «apariencia»: «Se supera, aunque a mí me costó verbalizarlo. Habían pasado casi 20 años... Es una cosa que llevas a cuestas».

Fue a trabajar el día después de sufrir esta agresión sexual

Al contrario de lo que muchas personas harían, la periodista decidió seguir con su vida tras sufrir esa agresión sexual y presentar esta denuncia: «Podía haberme cogido una baja por depresión, pero fui al día siguiente a trabajar con el papelito de la denuncia. Le pedí un cambio de turno a una persona y no me lo dio porque ya tenía los horarios hechos».

A la pregunta de Sonsoles Ónega de si esto podría volver a suceder a día de hoy, Sandra Golpe ha respondido negativamente: «Ahora no. Estamos mucho más sensibilizados. Creo que las empresas son más conscientes de este tipo de situaciones, pero en aquel entonces les pareció surrealista que quisiera un cambio de turno. Es más común de lo que parece».

Uno de sus compañeros le hizo el favor de cambiarle el turno al ver que esta mujer no comprendía su problema. Aún así, el miedo a regresar a casa no desapareció de repente y tuvo que apoyarse en su entorno para salir adelante. «Mis padres y mis amigos me acompañaban cada día a trabajar porque tenía un trauma», ha relatado la presentadora.

Ahora, varios años después de que esto sucediera, la conductora de Informativos asegura estar «contenta» y haber pasado página, aunque agradece que su testimonio haya hecho que muchas mujeres cuenten sus historias: «No lo hice para ser noticia ni muchísimo menos, pero si eso ayuda a alguien, bienvenido sea», ha aclarado.