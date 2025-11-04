Sandra Barneda y Xuso Jones presentarán las campanadas en Mediaset

Con Cristina Pedroche y Alberto Chicote como presentadores fijos de las campanadas en atresmedia y mientras las quinielas se multiplican sobre quién dará la bienvenida al nuevo año desde la Puerta del Sol para TVE, Mediaset ha desvelado este martes su apuesta para retransmitarlas. ... Serán dos rostros reconocidos de la cadena: Sandra Barneda y Xuso Jones.

Barneda ya presentó las Campanadas la Nochevieja de 2020, junto con Christian Gálvez. Lo hicieron desde Gran Canaria y, tras las uvas, ambos se dedicaron unas bonitas palabras y mandaron un mensaje de esperanza y fuerza en un año marcado por la pandemia de covid-19. Entre bambalinas, a ambos los apoyaron sus parejas entonces, Nagore Robles y Almudena Cid, con las que no continúan sus relaciones.

El anuncio llega un día después de que la presentadora catalana haya estrenado la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco, después de que Montoya se convirtiera en un auténtico fenómeno televisivo en la pasada edición.

Noticia Relacionada Preguntan a Gonzalo Miró por las Campanadas de TVE y él revela con quién quiere presentarlas Virginia López Esplá El presentador de 'Directo al grano' está en las quinielas para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026

Al lado de Barneda estará Xuso Jones, presentador murciano de 36 años de 'Lo sabe, no lo sabe' en Mediaset y muy presente en redes sociales gracias a sus virales de bromas y el 'podcast' 'Poco se habla', con Ana Brito. Además, ha participado en concursos como 'Tu cara me suena', donde se proclamó vencedor, y 'MasterChef Celebrity'.

Barneda y Jones presentarán las campanadas para Mediaset, lo que supone asomarse a los hogares de los españoles que conecten con Telecinco y Cuatro. No obstante, ambas cadenas están lejos de los números de audiencia de otros canales para despedir el año: la 1 lideró en su emisión desde la Puerta del Sol con un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores de media el año pasado, mientras que Antena 3 se situó en el 28,1% y 4,3 millones.