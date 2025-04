Sandra Barneda desvela el momento más difícil de la grabación de 'La isla de las tentaciones': «Eso fue…»

Un mes después de cumplir el sueño de su infancia, Jesús Calleja volvió a lo suyo, explorar el mundo. El tercer español en viajar al espacio, el primero no astronauta, se ha mudado a Telecinco para ofrecer al público su nuevo formato, el más personal. Se trata de 'Universo Calleja', un innovador programa de viajes y aventuras con famosos que va un paso más allá de lo vivido en las diez temporadas de 'Planeta Calleja'. El explorador reúne a un grupo de celebridades, la mayoría ya conocidas por él, con el propósito de emprender nuevos viajes narrados en tes entregas cada uno.

En la primera aventura de 'Universo Calleja', el presentador ha viajado con Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Orozco, Sandra Barneda y Carlos Latre hasta Nepal. Tras explorar en el estreno la remota aldea de Samagaun, a los pies del Manaslu, este miércoles 2 de abril el grupo continuó la aventura en la segunda etapa, donde Barneda y Latre se despedían de sus compañeros y Omar Montes y TheGrefg se sumaron a ellos al llegar a Katmandú.

Más adelante, visitaron el legendario Swayambhunath, el Templo de los Monos, un enclave sagrado para el hinduismo y budismo; fueron testigos de rituales ancestrales en Pashupatinath, el templo hindú más importante del país; y experimentaron el miedo en un vuelo en avioneta que los trasladaba hasta Lukla, uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo y la puerta de entrada al Everest. Pero las turbulencias y la niebla frustró los planes, obligándolos a aterrizar por separado en plena montaña.

Sandra Barneda y Carlos Latre se despiden de Nepal

Entre aventura y aventura, los viajeros se abrieron en canal con Jesús Calleja. La presentadora de 'La islas de las tentaciones' se marchaba de una de las «aventuras de su vida» venciendo su miedo a las alturas lanzándose en la tirolina y compartiendo con el aventurero su experiencia al frente del fenómeno televisivo de Mediaset. «Creo que ha sido de los grandes éxitos de los últimos años porque ha recogido a mucha gente joven, aunque todo el mundo ve 'La isla de las tentaciones', se lo pasan muy bien, es un programa con el que la gente se ríe. Pero grabando no te ríes tanto», aseguraba la comunicadora.

Por petición de Calleja, Barneda revelaba lo más fuerte que ha vivido en el programa. «Que se desmayara una concursante en una hoguera del impacto que le dio ver como su chico se estaba besando con otra chica. Eso fue…», comentó, refiriéndose al tenso momento de Elena en la hoguera en la edición de 2023.

Y es que por experiencia conoce lo mal que lo pasan los concursantes en el famoso 'reality'. «Saben a lo que van, pero realmente no. Hay algo que no puedes controlar, el tema de las emociones, el impacto que hay ahí siempre va a ser nuevo».

Además, confesaba al programa de telerrealidad en el que sí estaría dispuesta a participar. «Para mi, es uno de los 'realities' por excelencia, si tuviera que ir a un reality, si me preguntas, iría a 'Supervivientes'. No comes, estás en lugares inhóspitos, durmiendo con las tormentas que hay, pesando, que no he pescado en mi vida. Si en algún momento me retirara de la televisión, sería el 'reality' al que me gustaría ir».