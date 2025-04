'Sálvame' despelleja al actor Armando del Río tras su polémica crítica al programa

'Sálvame' (Telecinco) no se queda con nada de nadie. Y es que, el programa de Telecinco si está curtido en algo, es en dar réplicas, sino que se lo digan a todos los famosos a los que el espacio les ha dado para el pelo o, incluso, la respuesta a la propia cadena cuando se comunicó su cancelación. Así, el último en ser diana de las iras de 'Sálvame' ha sido el actor Armando del Río que tras atacar al espacio con unas polémicas palabras al espacio ha visto cómo el programa lo 'destrozaba' con un brutal vídeo.

Armando del Río, actor de 'Mía es la venganza' -la nueva serie que sustituye a 'Sálvame' en la primera franja-, hacía unas incendiarias declaraciones a 'El Televisero' en las que se despachó a gusto sobre 'Sálvame'. «Yo creo que si vamos a ser los que vamos en vez de 'Sálvame', nos tendrían que dar las gracias. Hay que cambiar un poco del chip en este país. Dejar temas de 'Sálvame', no sé si para ver una serie diaria o para leer un libro... Si lo veían por líos y por amoríos, lo único que tienen que hacer es engancharse a estos personajes porque van a tener tela», afirmaba el intérprete.

Evidentemente, las palabras de Armando del Río no pasaron desapercibidas ni para los seguidores de 'Sálvame' que afearon al actor sus declaraciones, como tampoco para el propio programa que este martes le dedicaba un vídeo con una gran inquina y lleno de sorna y 'maldad'.

«A falta de nueve programas para el final de 'Sálvame', queremos premiar a todos aquellos que nos quieren, que nos han querido y que siempre nos querrán», comenzaba a decir con retintín María Patiño. «Hoy vamos a empezar por un actor que se merece este reconocimiento, que es leyenda del cine español, que acaba de fichar por esta cadena y que ha dicho esto sobre nosotros», decía Adela González, siguiendo a su compañera de programa antes de poner a los telespectadores al día con las manifestaciones que había realizado el intérprete.

«Pero antes de hacerle entrega del premio, Armando del Río, protagonista de la nueva serie de Mediaset, 'Mía es la venganza', vamos a hacer un repaso por su prolífica carrera como actor», indicaba María Patiño con gran sorna antes de dar paso a un vídeo realizado por Germán González en el que se repasaba la carrera profesional del actor tirando a dar. «Tiene un ego más grande que su éxito. Ha hecho cine, ha hecho teatro, pero tiene cero Oscars, cero Goyas, no tiene premio Max, ni Feroz, y que sepamos no ha sido nominado nunca», fueron algunas de las palabras que le dedicaron desde 'Sálvame' al intérprete en el vídeo.

'Sálvame' le entrega un Oscar a Armando del Río

Tras esto, Adela González salía con un Oscar en la mano para el intérprete. «La dirección de 'Sálvame' ha invitado a Armando del Río a recoger este premio y esto es lo que nos ha dicho», avisaba la presentadora del programa de Telecinco que daba paso a la llamada que el espacio había realizado al actor para invitarle a acudir a sus instalaciones.

«No puedo ir, te lo agradezco. Se ha formado un chocho con esto, que no era mi intención hablar de 'Sálvame' mal, ni nada. Se ha montado un poco de lío en Twitter y paso de meterme en más berenjenales», afirmaba Armando del Río, que era preguntado por el redactor acerca de dónde estaban los puntos de mejora del espacio de Telecinco.

[Susanna Griso, impactada por «algo no humano» visto en Estados Unidos: «Me da mucho miedo»]

«No, no, yo no tengo que decir que es lo que tenéis que hacer mejor a estas alturas. Lleváis 14 años con muy buenas audiencias y no me meto en eso. Yo lo único que digo es que no veo el programa y cada uno hace lo que quiere y da su punto de vista. Era una broma lo de que igual nos tenían que dar las gracias, porque como sabéis hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Pero se saca todo de contexto y se vuelve todo una bola muy grande», se justificaba Armando del Río que declinaba la invitación de 'Sálvame'.

Noticia Relacionada Kiko Hernández confirma las sospechas sobre Fran Antón y le pone fecha ÓSCAR RUS El colaborador jugó el despiste sobre su relación con el actor durante toda la emisión de 'Sálvame'

«Tendría hueco el viernes, pero voy a ir ahí y me vais a despellejar, o sea que casi prefiero no ir», manifestó el actor que volvía a excusarse. «No era mi intención meter un aguijón, me hacían una entrevista y lo dije medio de broma. Me faltó decir que era una broma y no lo dije, pero ya está. Disculpas si se han sentido mal los seguidores de 'Sálvame', yo no veo el programa y cada uno puede dar su opinión», indicó el actor para poner fin a la conversación.