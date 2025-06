Saltan chispas entre Sonsoles Ónega y William Levy: «No tengo pareja y estoy abierto al amor»

El actor William Levy cuenta con una auténtica legión de fans en todo el mundo, incluyendo España, donde se convirtió en un auténtico fenómeno tras la emisión de la telenovela que protagonizaba, 'Café con aroma de mujer'. Esta tarde ha visitado el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) en plena promoción de su novena película, la primera en España, 'Bajo el volcán'. El intérprete ha sido recibido por Sonsoles Ónega y la abogada Teresa Bueyes, y sería difícil decir cuál de las dos estaba más emocionada: «¡Es más guapo en persona! Si necesitas una abogada, aquí estoy».

Mientras Teresa Bueyes se le acercaba y parecía posar junto a él, Sonsoles Ónega se impacientaba, hasta decirle: «Venga, Teresa, que empezamos». Se han quedado así a solas los dos en el sofá blanco donde 'Sonso' hace las entrevistas. Es aquí que ha dado comienzo el sinfín de sonrisas, comentarios bonitos, apuntes positivos y halagos por parte de uno hacia el otro. La presentadora ha mostrado varios montajes donde se ha podido conocer la trayectoria de William Levy, que es cubano de nacimiento y que comenzó como modelo, teniendo siempre muy claro que quería ser actor.

Conforme avanzaba la entrevista y se mostraban imágenes de él, Ónega ha ido in crescendo en el tono de sus comentarios, alabando la belleza física y la forma del actor: «¿Tú te ves guapo? Cuando te levantas…». Levy no sabia qué responder y su cara lo decía todo, un poco extrañado por la pregunta: «Bueno, no se, cuando despierto y me miro lo que veo son mis ojeras –risas«. «Claro, claro, lo entiendo. Seguro que yo también vería tus ojeras», le ha contestado. William Levy ha afirmado que agradece «todos esos halagos y piropos pero eso tiene fecha de vencimiento. No puedo vivir pensando solo en eso porque la belleza tiene caducidad».

En cierto momento de la entrevista ha llegado el turno a las preguntas más íntimas, y aquí se ha desatado la locura entre el público, que ha reído con algunos comentarios y cuestiones que se han presentado al actor. Sonsoles le ha preguntado si se plantea venir a vivir aquí y él ha respondido en positivo: «Sí, la verdad es que sí, me gustaría establecer la residencia en España». Ella, como un resorte, le ha dicho: «¿Sí? ¿Y dónde?». Esto ha despertado las carcajadas de la audiencia en plató.

Después le ha preguntado si tenía pareja, si estaba enamorada. Sonsoles Ónega ha aclarado que le han pedido que hiciera estas preguntas. Las respuestas de William Levy: «No, no tengo, pero la verdad es que me gustaría conocer a alguien y volver a ilusionarme, enamorarme». Ónega no ha dudado en preguntarle si le gustan los españoles y la comida: «Sí, me gusta mucho la gente de aquí; sí, me encanta comer, la verdad, y si como poco rápidamente me adelgazo».

William Levy ha terminado diciendo: «amo vivir acá. Me siento muy en casa y levantarte y estar en un lugar tan agusto pues sí».