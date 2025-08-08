TardeAR
Salmonelosis, el azote del verano: cómo detectar y qué hacer si eres víctima de esta intoxicación alimentaria
Un médico se pronuncia en relación al brote de salmonelosis de Barbastro, que ha afectado a 424 personas, con siete hospitalizados. Una de las víctimas ha hablado con Verónica Dulanto en directo.
La localidad oscense de Barbastro ha registrado un brote de salmonelosis que se habría originado en el Festival Vino Somontano. Hasta el momento, tal y como ha informado ABC en informaciones específicas, se han registrado 424 personases, con siete hospitalizaciones. «Ojo, siete ingresados y seis de ellos son niños», ha explicado el doctor César Carballo. Este médico ha hablado con 'TardeAR' (Telecinco) para tratar de concienciar a la población de la importancia de atender a ciertos síntomas y acudir a los servicios sanitarios si fuera posible.
César Carballo ha hablado alto y claro y ha señalado que lo ocurrido en Barbastro es de gravedad por el gran número de afectados. Respecto a que haya seis menores hospitalizados, esto se debería a que «ellos tiene el sistema inmunológico aún no del todo asentado, también por cómo afecta a su flora bacteriana, por edad». El doctor ha insistido con Dulanto en que la clave está en ir a urgencias si fuera necesario. »Yo he atendido a una paciente que había ido al baño en 20 ocasiones en un día y eso no es normal, es grave. En esos casos está también el riesgo de deshidratación así que ojo», ha sentenciado.
Respecto a qué síntomas son los evidentes y a qué señales habría que atender, el doctor ha sido claro: «Dolor abdominal, mucho malestar en el vientre; diarrea, el tener que ir con frecuencia al baño y el tipo de deposiciones; vómitos y náuseas constantes; finalmente, y un síntoma de referencia, la fiebre, que se tenga entre 38 y 39 grados de temperatura». Algunos de estos indicadores los ha padecido en primera persona Marisol Aguado, una de las afectadas por lo ocurrido en Barbastro. Ella y su marido tomaron chistorra, entre otras cosas, y empezaron a sentirse mal entre el lunes y el martes: «Nos confirmaron que era salmonelosis y que se había dado un brote en el festival en el que habíamos estado».
La salmonelosis es una intoxicación alimentaria que puede llegar a incubarse hasta 72 horas. Las señales más evidentes son las citadas, tanto náuseas como diarrea, dolor abdominal y fiebre, frente a los cuales se recomienda tomar mucha agua, para evitar la deshidratación, ingerir alimentos blandos, evitando lácteos, y acudir a un centro de salud si los síntomas siguen persistiendo. Las personas con enfermedades crónicas han de tomar especiales precauciones y prestar atención a las señales que se vayan dando.
