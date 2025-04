Sale espantada antes de cenar y carga contra 'First Dates' porque no le gusta su cita: «Sois unos canallas»

Luis (38) llegaba este viernes 25 de agosto a 'First Dates' con toda la ilusión de conocer a alguien que le gustara. Pero lo que prometía ser una agradable velada para él acabó convirtiéndose en una escena de lo más desagradable por culpa su cita. Este soltero sin hijos se describió como un tipo divertido y con mala suerte en el amor. No ha tenido relaciones largas, por eso esperaba encontrar en el 'dating show' a esa mujer buena y divertida que busca.

Desde luego esa no era Carmen (36), una cacereña que aseguraba ser «muy independiente, muy libre, pero muy cercana». Según ella lo entrega todo cuando alguien le hace tilín, cosa que no ocurrió. A la soltera se le torció el gesto apenas divisó a Luis. Carlos Sobera lo notó, preguntándole si le gustaba lo que había visto. Ella no se cortaba un pelo a la hora de responder. «Pues no», negaba.

En un total a cámara incluso se atrevía a recriminar al programa la elección. «No me ha gustado nada, es que no es mi prototipo. Sois unos canallas, me habéis traído a una persona que no he pedido».

«¿Para esto me habéis hecho venir? No quiero ser maleducada, pero no voy a cenar contigo porque no eres mi tipo», repetía después delante de Luis y encarándose con el propio Sobera. El presentador y Matías intentaron hacerla en razón, pero Carmen no se bajaba de la idea de que el soltero no le gustaba físicamente, negándose a conocerlo. «Yo no he pedido eso a los Reyes, he pedido otra cosa».

Luis estaba alucinando con el desplante de la soltera. «Yo no tengo la culpa de no haberle gustado a la chica. A una persona hay que conocerla, no solo es un físico. Si únicamente te fijas en eso y no te das la oportunidad de conocer a la persona, igual te estás perdiendo al amor de tu vida», apuntaba. Pero ella seguía en sus treces menospreciando a su cita por el físico, hasta el punto de que Sobera tuvo que pedirle que dejara de machacarlo.

Carmen ha acabado marchándose por donde llegó, aunque no sin antes volver a sacar a relucir su superficialidad. «Tengo muy claro lo que quiero y no estoy para perder el tiempo. No eres mi tipo y lo siento mucho. Es muy agradable, pero no hay nada que hacer. Encantada y hasta luego, loquis».