Suscríbete a
ABC Premium

«No sabia dónde meterme»: un soltero deja a cuadros a su cita de 'First Dates' con sus ideas políticas

Carlos en lo económico y tradicional en el amor. Con Cristina compartía las ganas de formar una familia y enseguida vio en ella a la perfecta candidata a ser madre de sus hijos

Una soltera deja en 'shock' a Carlos Sobera con un inesperado ultimátum: «¿Cómo es posible eso?»

Cristina en 'First Dates'
Cristina en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos (31) es de Getafe, aunque opina que Suiza es el país ideal para vivir por ser un lugar donde existe armonía entre libertades económicas y derechos sociales. Y es que este soltero que visitó 'First Dates' la noche del martes 2 de ... diciembre tiene unas aficiones fuera de lo común: las finanzas y la política, «desde un punto de vista no politizado». Lo cual significa que le interesan algunos movimientos políticos, pero huyendo de la polarización persistente a día de hoy.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app