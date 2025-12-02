«No sabia dónde meterme»: un soltero deja a cuadros a su cita de 'First Dates' con sus ideas políticas

Carlos (31) es de Getafe, aunque opina que Suiza es el país ideal para vivir por ser un lugar donde existe armonía entre libertades económicas y derechos sociales. Y es que este soltero que visitó 'First Dates' la noche del martes 2 de ... diciembre tiene unas aficiones fuera de lo común: las finanzas y la política, «desde un punto de vista no politizado». Lo cual significa que le interesan algunos movimientos políticos, pero huyendo de la polarización persistente a día de hoy.

«¿Conocéis a Javier Milei?», le preguntó a Carlos Sobera al hilo de compartir sus intereses. Carlos considera al presidente argentino un referente. Le parece «bastante diferente a lo que ha habido hasta ahora». «Aunque sea un hijo de familia obrera, vengo de una ideología distinta, me considero libertario. De hecho, soy miembro de la Asociación Libertaria Austriaca», añadió en los totales.

El madrileño era tan liberal en lo económico como tradicional en pareja. Así pues, la mujer ideal que buscaba en el 'dating show' de Cuatro debía tener valores conservadores. «Me encantaría que fuese ama de casa, cocinase estupendamente bien, le gustara ser madre de sus hijos. Y no se exactamente haciendo qué, con Only Fan no, pero que ganara más que yo», solicitó al equipo capitaneado con Sobera.

A Carlos lo emparejaron con Cristina (33), una asesora legal de Elche que también aspiraba a encontrar «una relación formal para formar una familia, tener mis hijos y ser feliz». Nada más conocerla, el soltero vio en ella no solo «una mujer escultural», sino a «la perfecta candidata a madre de mis hijos». Pero, de entrada a Cristina no le convenció la fachada de su cita y así lo comentó en los totales. «Lo he visto muy señor. Me gusta la gente que se arregla, pero da la sensación de que era más mayor».

La tesis de Carlos sobre la ideología de Milei

Ya en la mesa, Carlos le habló a Cristina de «su personalidad peculiar», refiriéndose a su pensamiento político. Pero su cita desconocía a qué se refería el soltero al identificarse como libertario. Este le explicó que era miembro de la asociación fundada por Jesús Huerta de Soto, «el padre intelectual de Javier Milei y sus ideas anarco-capitalistas». Su acompañante le pidió que simplificara, a lo que Carlos resumió toda la teoría en que «los Estados son tan grandes que requieren muchos impuestos, y eso provoca interferencias sociales».

Aún así, Cristina siguió sin entender nada. «Me he quedado con cara de no saber dónde meterme. Digo 'no se, pues muy bien'», apuntó ante las cámaras. No obstante, quiso que se posicionara en el arco político español. Él se declaró afín a Vox, pero matizó que no los pensaba votar.

Carlos y Cristina durante la cita Cuatro

En su opinión, «el voto vale muy poco, entrego la papeleta rota porque no lo quiero en blanco para que cuente como nulo porque lo que hay ahora mismo no me convence». La ilicitana acabó convenciéndolo de que así desaprovechaba un derecho conquistado. Desde ese momento, Carlos no solo se la imaginó como la madre de sus hijos. Si se diera el caso de que se postulara a presidente, la consideraba una estupenda primera dama.

En la decisión final quedó claro que Carlos y Cristina compartían algunos planes de futuro, y a eso se aferró el soltero para aspirar a que el 'sí' que él le dio fuese recíproco. Pero para ella, lo sueños de su cita eran en color sepia, como una foto del siglo pasado.