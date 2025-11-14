Así es la rutina deportiva y de alimentación con la que David Bustamante ha perdido más de 20 kilos: «Antes de desayunar empiezo con…»

David Bustamante está de gira y ha parado unas horas para acudir al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha repasado su carrera profesional y sus principales momentos vitales con Sonsoles Ónega. Está atravesando ahora un excelente momento de forma, se ... muestra feliz y contento con lo que está haciendo y ha anunciado sus próximas fechas: el 18 de noviembre en Logroño, el 28 en Gijón y el 30 en Las Ventas, en Madrid. Para los conciertos se prepara a fondo y en ello forma parte fundamental su rutina deportiva, la misma con la que ha conseguido adelgazar más de 20 kilos en lo que va de año.

Su físico ha sido constante foco de atención, de comentarios y burlas en redes sociales. Tanto es así que el cantante cántabro ha dicho que lo que más le ha dolido de esas cosas es «cómo ha afectado a mi hija, yo sufría con los memes por ella, por cómo lo tomaría». Sobre sus procesos de subida y bajada de peso, él no le ha dado mayor importancia y ha explicado que tiene «etapas en las que soy más sedentario y otras en las que soy más activo. Soy humano, como todos». También ha referido que a nadie más que a él debería importarte ese tema.

Sonsoles Ónega le ha preguntado cómo es un día en la vida de David Bustamante, en cuanto a su rutina de deporte y alimentación, y él lo ha comentado al detalle. Suele ponerse el despertador a las 7.30 de la mañana –«aunque me termino levantando a las 10»– y cuando se espabila y se viste sale a andar entre una hora y una hora y media con su pareja, en ayunas. «Yo con eso ya tendría, pero es que me activa al máximo, la verdad. Me da el impulso para lo que viene después», ha apuntado.

La rutina deportiva de Bustamante

Tras caminar, desayunan sano y equilibrado, con fruta, cereales, algún lácteo, y se va a entrenar con David Navarro, su entrenador personal. «Él me anima y me pone la rutina de ejercicios, que la sigo a rajatabla. Ahora ya he descansado dos días esta semana pero mañana sábado y el domingo, antes del concierto, también voy a ir a entrenar», ha especificado. Y después del deporte, reuniones, asuntos de trabajo e historias pendientes.

A lo anterior suma que, si tiene un día relajado, un día libre, voy a «nadar por la noche también. Con 43 años no podría estar así si no hiciera tanto ejercicio, pero bueno. Lo que sí recomiendo a todo el mundo es entre 30 hora y 40 minutos diarios. Yo también tengo días en los que me cuesta arrancar pero hay que tener fuerza de voluntad». Ha terminado diciendo que su «terapia es el deporte» y que le permite «sacar todo lo malo, por eso corro, voy al gimnasio, por la noche nado a veces».