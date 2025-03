Ruth Ortiz, a corazón abierto con una periodista: «En los planes de José Bretón también entraba terminar conmigo»

Sonsoles Ónega ha compartido en su programa lo que Ruth Ortiz, madre Ruth y José, los menores asesinados a manos de su empareja, ha dicho a una reportera de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3). Ha sorprendido por lo claro y contundente de sus comentarios, abriéndose por completo a la persona que conseguía sentarse con ella y hacerle preguntas como '¿qué es lo que más te ha dolido'.

En relación a esa pregunta, Ortiz ha preferido ser cauta y ha dicho: «Las partes del libro que más me han dolido me las guardo para mi». Sin embargo, sí ha sido transparente al apuntar cómo se siente en estos momentos, tras la polémica por el libro 'El odio', de Luisgé Martín: «Me siento mal. Antes del día 11 –cuando salió a la luz todo lo relativo a esa publicación–, llevaba una vida normal, dentro de lo que cabe. Por supuesto no me había olvidado de mis hijos ni de lo que pasó pero eran recuerdos puntuales. Me refiero a los recuerdos malos, que eran en momentos concretos. Al poco tiempo conseguía superarlos y avanzar, seguir adelante».

Todo se ha transformado así por cuanto se ha ido sabiendo de la obra protagonizada por su exmarido, José Bretón. Lo ha fundamentado de manera clara, sentenciando: «He aprendido a llevar el dolor lo mejor que he podido y de hecho, dentro de lo que cabe, estaba bien. Esto me ha vuelto a colocar en un tiempo anterior, como si acabaran de suceder aquellos hechos, lo que les sucedió a mis hijos. Él ha conseguido ponerse en contacto conmigo para hacerme daño». El periodista Carlos Quílez ha referido los graves daños psicológicos que este fenómeno van a generar en Ruth Ortiz, que vuelve a ser víctima de los hechos de Bretón.

Las reflexiones de esta mujer han ido más allá e incluso se ha manifestado sobre el perfil del que fuera su pareja y padre de sus pequeños. Ortiz ha compartido con la periodista que cree que es «psicópata, machista y maltratador psicológico. No creo en su arrepentimiento. En su perfil no cabe eso, porque no siente ninguna empatía. Sus hijos eran objetos para él y yo también, y el resto de la gente. La mayoría de los maltratadores que han asesinado a sus hijos se termina suicidando, porque tienen un mínimo de empatía, pero él no lo ha hecho. Creo además que en sus plantes también entraba terminar conmigo, pero por circunstancias no salía la cosa así, pero estoy segura que en algún momento pensó acabar con los niños y conmigo también».

Tanto Sonsoles Ónega como los tertulianos de la tarde han mostrado todo su apoyo a Ruth Ortiz. El debate sigue estando en si realmente debería paralizarse la publicación del libro por vía judicial. El periodista Ángel Antonio Herrera se ha mostrado negativo a ese respecto, afirmando que, según él, «el libro debía estar en la calle desde el principio». Diferente opinión ha mostrado Ángela Vallvey.

En cuanto a 'El odio', el equipo de 'Y Ahora Sonsoles' ha llegado a localizar en internet un perfil en una red de compraventa de artículos de segunda mano a alguien que decía tenerlo y que lo vendía por 470 euros. Una vez han tratado de localizar a la persona que lo vendía, el anuncio ha desaparecido.