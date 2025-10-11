Suscríbete a
ABC Premium
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

RTVE mide el humor con Eva Soriano en 'Cuánto, cuánto, cuánto': Así es el nuevo programa de La 1

La humorista presentará el formato y sacará el metro para enseñar las dimensiones de las cosas

Chenoa, la nueva 'encantadora de perros' en TVE: «Siempre he tenido perros abandonados en mi casa»

Eva Soriano, presentadora de 'Cuánto, cuánto, cuánto'
Eva Soriano, presentadora de 'Cuánto, cuánto, cuánto' RTVE
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Vitoria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La televisión no solo se mide en audiencias. También en humor, riesgo y capacidad de sorprender. Y de todo eso va 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo formato que La 1 estrena esta noche con Eva Soriano, acompañada por Aníbal Gómez. La presentadora, que combina ... el desparpajo de la radio con la naturalidad de cómicos de plató, lidera un show que RTVE describe, sin titubeos, como «el gran acontecimiento televisivo de la temporada».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Clara Molla Pagán

Periodista cultural. Licenciada en la Universidad Francisco de Vitoria. Máster ABC 2023.

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app