RTVE mide el humor con Eva Soriano en 'Cuánto, cuánto, cuánto': Así es el nuevo programa de La 1

La televisión no solo se mide en audiencias. También en humor, riesgo y capacidad de sorprender. Y de todo eso va 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo formato que La 1 estrena esta noche con Eva Soriano, acompañada por Aníbal Gómez. La presentadora, que combina ... el desparpajo de la radio con la naturalidad de cómicos de plató, lidera un show que RTVE describe, sin titubeos, como «el gran acontecimiento televisivo de la temporada».

Después de probar suerte en la comedia, los especiales y el 'morning show' radiofónico, Soriano se enfrenta a su primer gran reto como presentadora de un programa de 'prime time en directo'. Y lo hace en un espacio que reivindica «la esencia del entretenimiento televisivo más clásico»: el espectáculo, la participación y la emoción del «aquí y ahora». Un formato que, además, tiene una premisa tan simple como original: medir todo lo que se pueda medir… y también lo que no. «Es un homenaje a los grandes shows del pasado, pero con un humor muy imaginativo», contaba Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, durante la presentación en el Festval de Vitoria. «Unimos entretenimiento, humor y divulgación, porque al final se va a aprender. Vamos a ir a los pueblos más recónditos de nuestra geografía con Laura del Val, que es un gran descubrimiento». 'Cuánto, cuánto', cuánto no solo busca entretener, sino también «recuperar esa televisión familiar de los sábados por la noche, la que unía a generaciones enteras frente al televisor».

Al frente del invento están dos cómicos con mundos distintos y complementarios. Eva Soriano, que ya estuvo en 'La Noche D' y en 'Saca tu Orgullo', se atreve ahora con un formato donde la improvisación es ley. «Es un programa con mucha comedia y por eso nos han llamado a nosotros, porque si no hubiesen llamado a Ramón García o a alguien más asentado en la casa», bromea. «Los guionistas son excelentes, pero se generan dinámicas que ni el mejor guion puede plantear. Eso lo habíamos perdido en la televisión y lo traemos de nuevo a RTVE». A su lado, Aníbal Gómez, mitad del dúo musical 'Ojete Calor' y colaborador habitual de Radio 3, promete aportar el punto surrealista. Su manera de entender el entretenimiento está clara: «Queremos que el público vuelva a sentir la emoción del directo», asegura. Y, por si quedaban dudas de su compromiso con el proyecto, remata con ironía: «Es un programa que vería desde mi casa».

Todos coincidían en que en el directo reside la magia. En los errores, los imprevistos y las carcajadas que surgen cuando las cámaras no dan tiempo a disimular. Así lo explicaba Javier Valera, productor ejecutivo de Encofrados Encofrasa: «Queremos devolver el directo a los concursos y a este tipo de entretenimiento. Ahora hay como una sofisticación de los concursos, que ves una peli aunque sea un concurso, y nosotros volvemos al directo puro en el que prima la emoción y en el que un cámara se puede caer o los presentadores se pueden equivocar».

En el primer programa, los tres invitados que se someterán a los originales retos de Eva Soriano y Aníbal Gómez son Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce, que pondrán a prueba su intuición y conocimiento para calcular todo tipo de magnitudes, desde el peso de un disfraz, a la altura de un monumento o la longitud de un disparate, siempre desde el humor y dándole una vuelta de tuerca al arte de medir. Cada uno de ellos se 'hermanará' con un miembro del público, que se elegirá por sorteo. Uno de estos tres afortunados concursantes seleccionados al azar podrá llevarse 10.000 euros si su padrino gana el concurso.