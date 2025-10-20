Suscríbete a
RTVE lanza 'Open Play', el formato que une humor y streaming, de la mano de El Terrat

La productora de 'La Revuelta' sigue sumando nuevos proyectos como este, que estará conformado por rostros conocidos como Inés Hernand, que «repasará la actualidad», o Ángela Fernández

Quequé, Ignatius, Ángela Fernández, Inés Hernand, Lara Palma y Taka Gómez, presentadores y colaboradores de 'Open Play'
Quequé, Ignatius, Ángela Fernández, Inés Hernand, Lara Palma y Taka Gómez, presentadores y colaboradores de 'Open Play' RTVE

C.M.

El Terrat, la productora de 'La Revuelta', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano', sigue sumando nuevos proyectos en RTVE y ahora lo hace desarrollando un espacio llamado 'Open Play', descrito por RTVE como «una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor ... de la televisión, el podcast y el streaming». Con Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez como conductores, e Inés Hernand de nuevo con una sección fija cada día, el formato reunirá a talentos del humor y otras voces reconocidas. Podrá seguirse en directo de lunes a jueves, a partir de las 18:30 horas, en la plataforma y en su canal de YouTube.

