RTVE lanza 'Open Play', el formato que une humor y streaming, de la mano de El Terrat

El Terrat, la productora de 'La Revuelta', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano', sigue sumando nuevos proyectos en RTVE y ahora lo hace desarrollando un espacio llamado 'Open Play', descrito por RTVE como «una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor ... de la televisión, el podcast y el streaming». Con Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez como conductores, e Inés Hernand de nuevo con una sección fija cada día, el formato reunirá a talentos del humor y otras voces reconocidas. Podrá seguirse en directo de lunes a jueves, a partir de las 18:30 horas, en la plataforma y en su canal de YouTube.

'Open Play', una producción de RTVE Play en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), será un espacio «innovador e interactivo». Los conductores contarán cada día con una entrevista, mientras que Inés Hernand ofrecerá a las 21:00 horas «un repaso por la actualidad con una mirada irónica y ácida», algo parecido a lo que ya hace en sus redes sociales los domingos para repasar la semana. Por el plató pasarán en cada entrega colaboradoras que se unirán a la presentación del programa, como Nuria Marín, Laura del Val, Marta Riesco, Judith Tiral, Clara Ingold, Patricia Espejo o Paula Púa.

El programa combinará entrevistas, actualidad y participación del público, que podrá enviar ideas y mensajes en directo. Entre los videopodcasts incluidos en el formato destaca 'El Brain: la fábrica de ideas', donde un equipo de guionistas liderado por Marina Lobo diseña los contenidos de un programa de humor ficticio, dando lugar a sketches y parodias en tiempo real. La parrilla también integrará espacios semanales donde el humor será el gran protagonista. Contarán con su propio videopodcast creadores como Miguel Maldonado, Ignatius Farray, Luis Fabra, Javi Sancho y Dani Fez, Tomás Fuentes, Irene Minovas y Kike García o Héctor de Miguel (Quequé).

Además, incluye programas ya consolidados como 'Pena y pánico', con La Prados y Raquel Hervás; 'La hora fenomenal', con Marco Mas, Dani Miño y Eva Gamallo; 'Señoras con visón', con Celia Pastor, Nata Moreno, Esti Gabilondo y Bárbara Goenaga; y 'Podcast: el podcast', con Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya.

Por último, RTVE Play integrará también en el canal los videopodcasts que ya venía produciendo con el canal juvenil Playz, como 'Literal', 'Está el horno para bollos' o 'Qué decirte que no sepas', y el gran éxito de la plataforma en lineal, 'Al cielo con ella'. 'Open Play' arranca con un gran evento de presentación que se podrá seguir en directo en RTVE Play el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 19:30 horas.