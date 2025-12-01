RTVE elimina el programa 'Aquí hay trabajo' de su parrilla y lo dejará solo en una web de búsqueda de empleo

RTVE va a eliminar de su parrilla de programación uno de los programas de servicio público que quedaban en La 2. Se trata de 'Aquí hay trabajo', el espacio de ofertas de empleo, noticias relacionadas con el mundo laboral, becas y cursos ... de formación que se lanzó en el año 2000 y se ha mantenido de forma ininterrumpida desde entonces.

El espacio dirigido y presentado por Antolín Romero junto a María José Molina dejará de emitirse para actualizarse y quedarse en «una web de empleo que aportará ofertas de trabajo y otros recursos relacionados con la formación», según ha explicado RTVE en un comunicado.

Esta renovación del producto viene dada por el cambio de los tiempos. Según un portavoz del ente público en declaraciones a ABC, la nueva etapa de 'Aquí hay trabajo' «será una versión más digital, enfocada a los nuevos tiempos y como herramienta más actual para los que buscan empleo».

El portal en sí ya existe, pero será totalmente rediseñado. Contará «con un diseño más sencillo y accesible, pensado para que todas las personas que buscan empleo tengan acceso a nuevas oportunidades laborales», especifican desde RTVE, y apuntan a que también tendrán «las ofertas de empleo público y oposiciones, así como la formación para desempleados».

Novedades en RTVE

RTVE se encuentra en un momento dulce de audiencia, aunque no así en términos de reputación. En medio de la polémica por la politización y, en concreto, la deriva progubernamental de sus programas de debate, RTVE está intentando potenciar algunos espacios del espectro televisivo que no tenían contemplados.

Por ejemplo, la llegada del programa 'El juicio' quiere aprovechar el resurgir de los programas sobre procesos en los tribunales. Estará presentado por José Luis Sastre, presentador suplente de 'Hoy por Hoy' en la Cadena Ser.