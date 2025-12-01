Suscríbete a
ABC Premium

RTVE elimina el programa 'Aquí hay trabajo' de su parrilla y lo dejará solo en una web de búsqueda de empleo

El veterano espacio que se emitía en La 2 desde el año 2000 se reconvertirá en un portal de ofertas, oposiciones, becas, ayudas y formación

El Parlamento Europeo revisará la independencia y pluralidad de RTVE

María José Molina y Antolín Romero, presentadores de 'Aquí hay trabajo'
María José Molina y Antolín Romero, presentadores de 'Aquí hay trabajo' RTVE
David Sánchez de Castro

David Sánchez de Castro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

RTVE va a eliminar de su parrilla de programación uno de los programas de servicio público que quedaban en La 2. Se trata de 'Aquí hay trabajo', el espacio de ofertas de empleo, noticias relacionadas con el mundo laboral, becas y cursos ... de formación que se lanzó en el año 2000 y se ha mantenido de forma ininterrumpida desde entonces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app