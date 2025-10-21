RTVE cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto' tras dos emisiones por su caída en audiencias

RTVE ha decidido cancelar 'Cuánto, cuánto, cuánto' en La 1 tras solo dos emisiones debido a su caída en audiencias. El programa, presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez, debutó el 11 de octubre con un 10,6% de cuota de pantalla, ligeramente por ... debajo de la media mensual de La 1 en ese mes. Sin embargo, en su segunda emisión, la audiencia cayó drásticamente al 5,1%, lo que llevó a la cadena pública a retirarlo de inmediato de la programación. En su lugar, se emitirá cine los próximos sábados.

El estreno del programa no comenzó mal. A pesar de las críticas mixtas, logró un 10,6% de cuota de pantalla, un dato aceptable para una primera emisión. 'Cuánto, cuánto', cuánto combinaba entretenimiento, humor y divulgación, proponiendo a los invitados una serie de pruebas basadas en estimaciones numéricas y desafíos cuantitativos, desde adivinar cifras exactas hasta calcular probabilidades en situaciones cotidianas. La idea era poner a prueba el ingenio, la intuición y la rapidez mental de los participantes mientras ofrecía al público un «espectáculo ligero y educativo». En la primera emisión, el programa contó con invitados conocidos del panorama televisivo y cultural como Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce, que se prestaron a los desafíos y bromas de los presentadores.

Sin embargo, la segunda emisión del programa producido en colaboración de Encofrados Encofrasa y El Terrat fue un fracaso. La audiencia se desplomó al 5,1%, perdiendo más de la mitad de los espectadores en solo una semana. Este descenso abrupto en la cuota de pantalla fue determinante para que RTVE decidiera cancelar el programa sin darle más oportunidades. Aunque el formato intentaba mezclar diversión y conocimiento con Ricardo Gómez, Carmina Barrios y Grison, la emisión no fue suficiente como para atraer y conquistar a la audiencia.