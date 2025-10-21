Suscríbete a
RTVE cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto' tras dos emisiones por su caída en audiencias

El formato de Encofrados Encofrasa y El Terrat pasó de un 10,6 de cuota de pantalla en su estreno a perder más de la mitad de su público con un 5,1% en su segunda emisión

Eva Soriano y Aníbal Gómez en 'Cuánto, cuánto, cuánto'
C.M.

RTVE ha decidido cancelar 'Cuánto, cuánto, cuánto' en La 1 tras solo dos emisiones debido a su caída en audiencias. El programa, presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez, debutó el 11 de octubre con un 10,6% de cuota de pantalla, ligeramente por ... debajo de la media mensual de La 1 en ese mes. Sin embargo, en su segunda emisión, la audiencia cayó drásticamente al 5,1%, lo que llevó a la cadena pública a retirarlo de inmediato de la programación. En su lugar, se emitirá cine los próximos sábados.

