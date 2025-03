La rotunda respuesta de Isabel Díaz Ayuso a TV3 tras dedicarle la parodia de 'Zorra': «Aquí está la facha»

A finales de la semana pasada 'Polònia' parodiaba en TV3 a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechando toda la polémica que había surgido alrededor de los ganadores del Benidorm Fest, Nebulossa y su canción 'Zorra'. Así, el programa de la cadena autonómica catalana hacían su propia versión del exitoso tema, al que rebautizaban como 'Facha', poniendo a la actriz de la política del Partido Popular a cantar la canción. Pues bien, Ayuso visitaba este lunes a Ana Terradillos en 'La mirada crítica' (Telecinco) y desde el plató del programa respondía públicamente a TV3 por el 'sketch'.

Ana Terradillos recibía en el estudio a Isabel Díaz Ayuso en un lunes convulso, después del asesinato este fin de semana de dos Guardias Civiles en Barbate. Con este tema empezaba la presentadora de 'La mirada crítica' la entrevista, pero también se detenía en la figura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la polémica ley de Amnistía.

Con todo, y aprovechando Ana Terradillos que tenía a Isabel Díaz Ayuso en persona, le preguntó por la parodia viral que había realizado TV3 a cuentas del 'Zorra' de Nebulossa y como es sello de la política no rehuyó la cuestión. «Es todo arte», empezaba diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid en 'La mirada crítica'. «A ver, creativos son creativos... No sé si me gusta más la original o ésta, porque aquí a mí no me llaman 'zorra', no sé si a ti te gusta, pero prefiero que me llamen 'periodista', 'política' o 'mujer', me gusta más por otras cosas», manifestaba Díaz Ayuso a la presentadora del programa, a la que confesaba con ironía que tenía a todo su «entorno encantado con el vídeo».



Entonces, Isabel Díaz Ayuso pasó a responder públicamente a TV3. «Si abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua, aquí está la facha. Si bajar los impuestos a la gente que se esfuerza en Madrid, a los autónomos y a los comerciantes, ayudarles con su vida diaria, si esto es ser facha, pues aquí estamos», manifestaba la política en 'La mirada crítica'. «Si intento becar a sus hijos porque se han esforzado, porque han sacado buenas notas, si fomento que la gente se esfuerce y estudie, pues facha. Si Madrid es la capital del Orgullo Gay, es la primera plaza de toros del mundo, donde se realizan las manifestaciones, los mejores espectáculos y sus aceitunas, pues aquí están los fachas», indicaba la política que zanjaba el asunto tirando nuevamente de sorna.

«Estoy en la fachosfera, vas por Madrid y ves todo fachas, las terrazas llenas de fachas, Madrid es todo fachas... Pero, al otro lado del muro es muy oscuro y hace mucho frío, el muro se va levantando y van saliendo de ahí, incluso, expresidentes del Gobierno... Estoy en mi mejor momento, A lo mejor somos todos fachas en Madrid pero estamos tan contentos», concluía Isabel Díaz Ayuso que terminaba en ese punto su entrevista en 'La mirada crítica'.