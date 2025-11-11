Rosalía le regala a 'La Revuelta' de Broncano una victoria histórica

La gran acogida de 'Lux' ha ... logrado que el programa de David Broncano alcance por primera vez la barrera del 20% de cuota de pantalla, imponiéndose como lo más visto del día y superando a su imbatible rival en cinco puntos.
Parecía imposible que Rosalía acudiera a 'La Revuelta', incluso el presentadro bromeaba con ello, pero al final la artista catalana fue e hizo vencer al formato de TVE. La Motomami se estrenó en el formato conducido por Broncano tras romper todos los récords con el lanzamiento de 'Lux'.
El cuarto álbum de la catalana se ha convertido en el mayor debut de un disco femenino de una artista hispana en la historia de Spotify, colocándose como la tercera artista más escuchada del mundo, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny. Además, 12 de las 15 canciones del trabajo entraron en el Top 50 Global solo un día después de su lanzamiento, mientras que el videoclip de 'Berghain', el primer 'single', superaba las 20 millones de visualizaciones en YouTube.
