Se reanuda el juicio al fiscal general con nuevas testificales

Rosalía le regala a 'La Revuelta' de Broncano una victoria histórica

El programa de La 1 ha batido su récord con la visita de la cantante, superando en en cinco puntos a 'El Hormiguero'

Risto Mejide escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «No es un álbum. Lo más justo sería decir que ha creado un agujero de gusano»

Rosalia visita 'La Revuelta' de Broncano
Rosalia visita 'La Revuelta' de Broncano RTVE

ABC

Ha tenido que llegar Rosalía, en pleno terremoto por la publicación de su último disco, para que 'La Revuelta' bata su récord histórico, rompa la hegemonía de 'El Hormiguero' y ponga a bailar hasta al más rancio.

La gran acogida de 'Lux' ha ... logrado que el programa de David Broncano alcance por primera vez la barrera del 20% de cuota de pantalla, imponiéndose como lo más visto del día y superando a su imbatible rival en cinco puntos.

