Rosa la lía en el 'Rosco' de 'Pasapalabra' y le regala la victoria a Manu por culpa de un despiste fatal: «Por no escuchar»

'Pasapalabra' suma y sigue. Manu Pascual y Rosa Rodriguezhan batido todos los récords posibles en el programa de Antena 3, a falta de uno solo, el mayor de todos: conseguir el bote más alto de su historia. Este viernes 7 ... de noviembre el concurso puso en juego un premio de 2.356.000 euros, al tiempo que el madrileño y la coruñesa cumplían, respectivamente la friolera de 377 y 247 entregas.

Con tal curriculum, a ambos les sobra veteranía en el 'Rosco', que ambos suelen enfrentar cada tarde con mucha templanza y buena dosis de estrategia, protagonizando duelos tan reñidos como emocionantes.

Sin embargo, Rosa cometió esta vez un error de principiante que la abocó a la 'Silla Azul' en el próximo programa irremediablemente: precipitarse al contestar. Hasta ese momento, la igualdad caracterizaba el cara a cara entre la gallega y su contrincante.

El 'curry' sentencia a Rosa y la manda a la 'Silla Azul'

Manu le sacaba a su compañera ventaja en cuanto a tiempo, pero tal cosa no impidió que Rosa le pisara los talones en la primera vuelta. Hasta que se le complicó la victoria al confundir en la Y el 'curry' con la 'cayena' «por no escuchar» la segunda parte del enunciado de Roberto Leal, donde especificaba que buscaban un condimento «originario de la India». La concursante se dio cuenta al instante de su lapsus. Sin embargo, ya era tarde, una casilla de su 'Rosco' quedó marcada en roja.

Manu y Rosa están a punto de enfrentarse por un millonario bote. 💥 #Pasapalabra1395



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/SAAW33RFxx — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 7, 2025

Con ese lastre, la coruñesa alcanzó los 21 aciertos, lo mismo que Manu. Así pues, necesariamente tuvo que arriesgar contestando al tuntún las definiciones que no se sabían para tener una mínima oportunidad de ganar. Pero esta vez la suerte no estuvo de su parte.