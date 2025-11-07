Suscríbete a
Rosa la lía en el 'Rosco' de 'Pasapalabra' y le regala la victoria a Manu por culpa de un despiste fatal: «Por no escuchar»

El concurso de Antena 3 tiene en juego el mayor bote de su historia, más de 2,3 millones de euros

'Pasapalabra' rompe todos los récords: pone en juego el mayor bote de su historia

Rosa en 'Pasapalabra'
Rosa en 'Pasapalabra' Antena 3

María Robert

'Pasapalabra' suma y sigue. Manu Pascual y Rosa Rodriguezhan batido todos los récords posibles en el programa de Antena 3, a falta de uno solo, el mayor de todos: conseguir el bote más alto de su historia. Este viernes 7 ... de noviembre el concurso puso en juego un premio de 2.356.000 euros, al tiempo que el madrileño y la coruñesa cumplían, respectivamente la friolera de 377 y 247 entregas.

