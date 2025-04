Rosa hace historia en 'Pasapalabra' al conseguir un hito jamás logrado en el programa

Pablo Díaz, necesitó 260 programas consecutivos para llevarse un premio de 1.828.000 euros. Sofía Álvarez conseguía el bote de 466.000 euros en 62 entregas. Rafa Castaño se embolsaba el mayor premio del concurso de una tacada, más de dos millones de euros. El último en completar el rosco fue Óscar Díaz en mayo del año pasado. Duró 157 tardes y se llevó a casa 1.816.000 euros.

Al Olimpo de 'Pasapalabra' se van sumando cada tanto nuevos grandes concursantes, participantes que consiguen hacer historia. Pero no siempre acceden ganando el cheque. Orestes Barbero ostenta todavía la corona del más longevo del formato, con 360 programas a sus espaldas. Y Rosa Rodríguez acaba de cumplir un hito sin precedentes: es la primera mujer en los cinco años que está a punto de cumplir la actual etapa de 'Pasapalabra' en convertirse en centenaria. «Eres la concursante con más número de programas», subrayó Roberto Leal al comunicar la hazaña de la gallega.

La reacción de Rosa al lograr la gran hazaña

«Para mí ya no es el sueño del bote, sino el sueño de estar aquí y sentir que estás como en casa», afirmó ella. Si bien reivindicó que «estaría guay que no fuera un dato a destacar, que fuera irrelevante hombre o mujer». Aunque no dejó de mencionar el orgullo que supone para ella poder constatar que «nosotras también estamos».

¡El bote sigue aumentando y sus ganas de conseguirlo también! ¡Acabamos de poner en juego 1.480.000 euros! 💰💰💰 #Pasapalabra1249



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/mRzLZMWeNW — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 14, 2025

«A veces somos un poco pesadas con esto de las mujeres, pero es que hay pocas y, quizá, cuando estás del lado del que está constantemente representado, no eres consciente de lo importante que es esa representación, de las que estamos menos representadas. Hablo de las mujeres, pero se puede aplicar a otro tipo de personas», se sinceró en una entrevista que le ha concedido a la web de Antena 3 el 13 de abril.

Rosa se incorporó a 'Pasapalabra' el 19 de noviembre de 2024 tras superar la Silla Azul. Desde entonces forma un tándem épico con Manu Pascual; de hecho, se ha colado en el top 5 de duelos más duraderos del formato. El madrileño rebasó las 200 entregas el pasado mes de marzo. Manu y Rosa compiten a día de hoy por uno de los botes más altos de la trayectoria del programa, un total de 1.480.000 euros.