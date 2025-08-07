El robo de la piedra del acueducto de Segovia, un «teatro» que podría costarle «una multa de 200.000 euros» al autor del hurto

Un anuncio de subasta que está dando mucho que hablar: «Oportunidad única de adquirir una piedra auténtica del acueducto de Segovia». Este es el mensaje que ha estado acompañando a una publicidad en redes, un contenido compartido por Glenn Stephen Murray, un vecino de Segovia, estadounidense de nacimiento, que vive en España desde 1987. Este, que desde que llegó a Segovia ha destacado por cuidar tanto este como otros monumentos y edificios insignes, ha sido acusado de robar la roca y en estos momentos hay un gran revuelo por la repercusión de los hechos.

En 'Más Vale Tarde' (La Sexta) han entrevistado al denunciado a los pies del acueducto, para conocer la versión de los hechos del presunto ladrón. Este ha explicado que «la piedra estaba ya fuera y lo he hecho solo para denunciar la mala labor de preservación del monumento. Quiero que se vea el descuido actual del acueducto, que no tiene protección alguna». Marina Valdés lo escuchaba atentamente y han repasado los acontecimientos: cómo él, según afirma, se encontró la roca «ya salida» y se planteó esta estrategia para evidenciar que no se están tomando las debidas medidas de seguridad de cara a esta construcción.

Del otro lado, el Ayuntamiento de Segovia, parte que denuncia. El concejal de Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, ha dado una versión muy distinta y se ha mostrado contundente respecto a los hechos ocurridos. González-Salamanca ha sentenciado a Glenn Stephen Murray: «No es ningún héroe». Ha explicado que el acueducto «está permanentemente monitorizado y es el monumento más protegido de la ciudad». Ha hablado alto y claro, mostrando gran contrariedad por lo ocurrido: «Tenemos que acabar con el teatro».

El Ayuntamiento de Segovia tendría monitorizado «cada movimiento de estas piedras y su estado». «Lo que pasa en esas imágenes que tenemos es que se ve al señor Murray haciendo alto totalmente prohibido y eso dará lugar a un nuevo expediente sancionador». González-Salamanca ha afirmado que «nadie puede tomar la justicia por su mano. Lo que no se puede hacer es hurtar una piedra de este lugar, llevársela a casa y pretender ser protagonista por hacer algo que está prohibido por la ley de Patrimonio de Castilla y León». Ha añadido, a razón de las acusaciones del presunto delincuente, que «las afirmaciones que se hacen de mala conservación y de dejadez son inexistentes».