El robo de la piedra del acueducto de Segovia, un «teatro» que podría costarle «una multa de 200.000 euros» al autor del hurto

Alejandro González-Salamanca, concejal de Patrimonio de Segovia, se ha mostrado contundente respecto a los hechos protagonizados por Glenn Murray: «No es ningún héroe».

Maria Sánchez Palomo

Un anuncio de subasta que está dando mucho que hablar: «Oportunidad única de adquirir una piedra auténtica del acueducto de Segovia». Este es el mensaje que ha estado acompañando a una publicidad en redes, un contenido compartido por Glenn Stephen Murray, un vecino de Segovia, estadounidense de nacimiento, que vive en España desde 1987. Este, que desde que llegó a Segovia ha destacado por cuidar tanto este como otros monumentos y edificios insignes, ha sido acusado de robar la roca y en estos momentos hay un gran revuelo por la repercusión de los hechos.

En 'Más Vale Tarde' (La Sexta) han entrevistado al denunciado a los pies del acueducto, para conocer la versión de los hechos del presunto ladrón. Este ha explicado que «la piedra estaba ya fuera y lo he hecho solo para denunciar la mala labor de preservación del monumento. Quiero que se vea el descuido actual del acueducto, que no tiene protección alguna». Marina Valdés lo escuchaba atentamente y han repasado los acontecimientos: cómo él, según afirma, se encontró la roca «ya salida» y se planteó esta estrategia para evidenciar que no se están tomando las debidas medidas de seguridad de cara a esta construcción.

Del otro lado, el Ayuntamiento de Segovia, parte que denuncia. El concejal de Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, ha dado una versión muy distinta y se ha mostrado contundente respecto a los hechos ocurridos. González-Salamanca ha sentenciado a Glenn Stephen Murray: «No es ningún héroe». Ha explicado que el acueducto «está permanentemente monitorizado y es el monumento más protegido de la ciudad». Ha hablado alto y claro, mostrando gran contrariedad por lo ocurrido: «Tenemos que acabar con el teatro».

El Ayuntamiento de Segovia tendría monitorizado «cada movimiento de estas piedras y su estado». «Lo que pasa en esas imágenes que tenemos es que se ve al señor Murray haciendo alto totalmente prohibido y eso dará lugar a un nuevo expediente sancionador». González-Salamanca ha afirmado que «nadie puede tomar la justicia por su mano. Lo que no se puede hacer es hurtar una piedra de este lugar, llevársela a casa y pretender ser protagonista por hacer algo que está prohibido por la ley de Patrimonio de Castilla y León». Ha añadido, a razón de las acusaciones del presunto delincuente, que «las afirmaciones que se hacen de mala conservación y de dejadez son inexistentes».

