La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

Pasapalabra

Roberto Leal no da crédito al insólito logro de Rosa: «Hoy abren los informativos con eso»

La prueba de 'La Pista' es el talón de Aquiles de los dos concursantes, por eso el presentador celebra cada logro como algo inaudito

'Pasapalabra' rompe todos los récords: pone en juego el mayor bote de su historia

Rosa en 'Pasapalabra'
Rosa en 'Pasapalabra' Antena 3

María Robert

Cada entrega de 'Pasapalabra' crece la cifra del bote tanto como la intriga por conocer quién será el ganador. El concurso de Antena 3 cerró la semana este viernes 14 de noviembre con una entrega en la que puso en juego la friolera ... de 2.386.000 euros en el 'Rosco'. O lo que es lo mismo, l premio más alto de su historia.

