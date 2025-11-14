Roberto Leal no da crédito al insólito logro de Rosa: «Hoy abren los informativos con eso»

Cada entrega de 'Pasapalabra' crece la cifra del bote tanto como la intriga por conocer quién será el ganador. El concurso de Antena 3 cerró la semana este viernes 14 de noviembre con una entrega en la que puso en juego la friolera ... de 2.386.000 euros en el 'Rosco'. O lo que es lo mismo, l premio más alto de su historia.

Sin 'Silla Azul' tras empatar la tarde anterior, Manu Pascual y Rosa Rodriguez se libraron de pelear por permanecer una tarde más, cumpliendo así 382 y 252 programas, respectivamente. Forman el tándem que más tiempo ha concursado junto en 'Pasapalabra' e individualmente el madrileño se coronó en octubre como el concursante más longevo. Pero en la 'La Pista', la experiencia no es un grado. La prueba musical sigue siendo el talón de Aquiles de los dos.

'La Pista' también se le resiste a los invitados

Sin embargo, esta vez ocurrió algo inaudito: la gallega reconoció la canción a la primera. Una lástima que no fuera su turno. Por una vez, 'La Pista' no se le resistió solamente a los concursantes, sino también a los invitados. El equipo del programa le concedía a José Mercé la petición de hacer sonar una canción en español y de su estilo. Pero ni el cantaor jerezano ni su contrincante, Laura Simón, reconocieron 'Para volver a volver', de Siempre Así.

En su turno, Manu Baqueiro y Lorena Bernal tampoco atinaron a adivinar de entrada el mítico tema 'Heaven Is a Place on Earth', de Belinda Carlise. A Rosa, en cambio, le bastó la primera pista para dar en el clavo. Para la enorme sorpresa de Roberto Leal. «¡No me lo puedo creer! Madre mía, hoy abren los informativos con eso», proclamaba el presentador.