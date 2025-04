Risto Mejide: «Somos el país que más ansiolíticos consume y no nos preguntamos por qué»

El sofá más famoso de la televisión, en el que se han sentado multitud de famosos acompañados de Risto Mejide, vuelve a Cuatro. 'Viajando con Chester' regresa con una nueva temporada este lunes con Emiliano García-Page. Mejide entrevistará al político, pero de una forma muy distinta a la que está acostumbrado en 'Todo es mentira', que también presenta diariamente en la cadena. «Es muy difícil pasar de un registro a otro. En uno hablas de política y haces ejercicio periodístico, y en otro tienes que entender», reconocía el presentador a ABC. El programa regresa, asegura, en un momento crucial. «Es una apuesta radicalmente honesta. Sin artificios. A nivel de sociedad, apostar por que la gente se escuche está muy bien».

El formato sigue siendo el mismo, a pesar de que por primera vez será la productora del propio Mejide la que esté al frente, tras la ruptura con la antigua Fábrica de la tele. El programa no entiende de guion, pinganillo, ni escaleta. «Rompe la dinámica», reconocía Daniel Grande, que dirige el programa de Risto. La experiencia les ha confirmado que es mejor grabar dos horas y media de conversación y después cortar, por muy doloroso que sea esa «mutilación».

Los invitados no tienen la posibilidad de comunicarse con Risto desde que saben que finalmente acudirán al formato. Ni siquiera instantes antes de empezar a grabar. El primer abrazo ya es parte de la emisión. De ahí que Antonio Orozco entrara, en uno de los episodios que se emitirán, un poco molesto echándole en cara cómo trató el presentador a su amigo Pablo López. «La gente se confunde, yo no vengo a juzgar a nadie como hago en 'Got Talent'. 'Viajando con Chester' es la razón por la que sigo haciendo televisión. Aquí hay libertad de expresión. Además, creo que siempre se puede preguntar de todo», reconoce el presentador. Si hay algo que lo caracteriza es precisamente la facilidad que tiene para hacer preguntas incómodas, algo que es complicado cuando a quién tiene delante es a un amigo. «Es muy difícil, pero si no lo hago traiciono al formato. Y entre traicionar a un amigo y traicionar al formato....». Y ríe.

La entrevista sigue siendo el eje vertebrador del programa. Los espectadores escucharán a Elvira Lindo reconocer que Pedro Sánchez le ofreció entrar a política, a Paloma San Basilio enfadarse en plena entrevista, o a Víctor Elías confesar las heridas de su infancia. Pero hay cambios como en la sintonía, que la ha compuesto el propio Mejide y la ha terminado inteligencia artificial. «Ya lo entenderéis cuando la escuchéis. Está dedicada a mi hija Roma. He hecho mis pinitos en la producción, antes de estar en la tele», explica. Por su sofá pasará Víctor Elías, Antonio Orozco, Iker Jiménez, Marina Rivers, Luis Zahera, Rappel, Paloma San Basilio, Elvira Lindo, Marc Bartra, Los Morancos, el astronauta Pablo Álvarez y Raquel Orantes, hija de Ana Orantes.

Para Risto Mejide es tan importante hablar de política como de salud mental, un tema que considera que sigue siendo tabú. «Somos uno de los países que más consume ansiolíticos y no nos preguntamos por qué. Hay que ser valientes y hablar de esto. Me da igual la audiencia». asegura contundentemente. Por el sofá han pasado muchos famosos, sin embargo, aún no lo ha hecho una persona que ha perseguido constantemente sin éxito: Julio Iglesias. «He discutido mucho con Dani Martín sobre quién es más fan de Julio Iglesias. Me mandó un correo agradeciendo el cariño con el que le traté y pensé que seguiríamos intercambiando palabras, pero no fue así», confiesa entre risas. En cambio otros han elegido este programa para hablar y dar una de sus primeras entrevistas, como Iker Jiménez: «Sabe que no lo vamos a sacar de contexto».