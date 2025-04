Ricardo Darín le hace a Pablo Motos una inesperada propuesta: «Lo que te puedo prometer…»

Continúa el desfile de estrellas internacionales en 'El Hormiguero'. Johnny Depp y Riccardo Scamarcio inauguraron la semana, y este martes 24 de septiembre fue el turno de Ricardo Darín. El aclamado actor argentino volvió al programa de Antena 3 para promocionar las últimas funciones de 'Escenas de vida conyugal', obra que podrá disfrutarse hasta el próximo día 29 en el Teatro Rialto de Madrid.

Se trata de la adaptación dirigida por Norma Aleandro de la comedia dramática de Ingmar Bergman, un montaje que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. En él Darín comparte cartel con Andrea Pietra para dar vida a Juan y Mariana, sus dos protagonistas, y relatar al público una secuencia de escenas donde se narra la relación que mantienen durante su matrimonio y la que continúan llevando aún después de haberse divorciado.

.@BombitaDarin nos presenta su obra “Escenas de la vida conyugal”, que actualmente está en el Teatro Rialto de Madrid y llegará a Barcelona en octubre #DarínEH pic.twitter.com/5MtiAHnBdj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 24, 2024

Tras concluir su andadura en la capital, ‘Escenas de la vida conyugal’ continuará en Barcelona en octubre. El intérprete lleva 11 años con la obra, y no solo no lo cansa, sino que además, lo estimula. «Cuando uno tiene la suerte de hacer un texto durante tanto tiempo, quieras o no empiezas a profundizar en qué significa lo que estás hablando. Lo que se mueve no es la obra, es el mundo», afirmó. Por su experiencia, todo lo que ocurre a nivel parejas ha cambiado mucho en este último tiempo. «Entonces, lo que ocurre con la pieza teatral es que la gente la disfruta y la interpreta de otra forma. Y percibimos que todos los días cobra un nuevo sentido», continuó reflexionando frente a Motos.

Es más, Bergman la escribió hace más de 70 años en una sociedad muy cerrada. Aclaró que el contenido de la producción no tiene nada que ver con la película homónima. «Es una versión de él mismo llevada al teatro. Son siete escenas a lo largo de 25 años en una relación de dos personas que se aman profundamente, pero que se llevan muy mal», puntualizó el protagonista de ‘Truman’.

Una obra que impacta

Del tiempo que lleva representando el papel de Juan, Darín ha aprendido varias reflexiones al ver cómo le impacta la obra al público. «Una de las más importantes es que tras lo ocurrido en los últimos años con los derechos de las mujeres, que dicho sea de paso siguen siendo tan avasallados en algunos lugares todavía sin que nadie diga nada, el avance de la mujer en la lucha por recuperar los derechos perdidos, hace que la pieza tenga otro impacto todo el tiempo».

El motivo de ese impacto, prosiguió explicando el invitado de ‘El Hormiguero’ es que «lo que ocurre entre nosotros en el escenario es de una llegada muy directa. Se dicen cosas muy bravas a pesar de que se adoran». «En realidad creo que lo que distingue la pieza es la sinceridad: se habla a calzón quitado. O sea, las cosas se ponen sobre la mesa», afirmó.

Tras 11 años con su obra “Escenas de la vida conyugal” en escena, @BombitaDarin reflexiona: ¿Cuál es la mayor lección que ha aprendido sobre la pareja? #DarínEH pic.twitter.com/kOZOWCE517 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 24, 2024

En ese punto de la entrevista a Motos le habían entrado muchas ganas de acudir a ver la obra, y así lo verbalizó. Ricardo Darín lo invitó a que se desplazara a Barcelona; en Madrid «ahora está un poco difícil», pues han colgado el cartel de no hay entradas. Lejos de rendirse, el presentador de 'El Hormiguero’ le pidió un favor personal, «¿no me conseguirías una entrada en un rincón?». «Yo lo que te puedo prometer es que estés entre cajas con nosotros. Bueno, hay un personaje del que podrías hacer perfectamente en la obra», bromeó el actor. «Estamos hablando del encargado del edificio. Tendrías algo que hacer», explicaba.

El de Requena, sin embargo, acabó admitiendo sus limitaciones en el mundo de la escena. «Como actor no se si me falta un poco...».