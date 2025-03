'La Revuelta' vuelve a hacer historia con una entrevista nunca antes vista en 'prime time': «Esta persona lo controla todo»

El fin de 'La isla de las tentaciones' parece haber influido directamente en 'La Revuelta'. Y es que en las últimas entregas el programa de David Broncano ha recuperado su cuota de pantalla habitual y en consecuencia vuelve a plantarle cara a 'El Hormiguero'. Aunque con sus altibajos, lo cierto es que la fórmula incomparable del formato de TVE ha conseguido fidelizar una nada desdeñable legión de seguidores que cada noche sintonizan el 'show' de Broncano.

En gran medida se debe a lo ecléctico de sus invitados. En la entrega del miércoles 26 de marzo el programa volvió a recurrir a un perfil no tan conocido, pero con una profesión interesante y de interés público. «Por primera vez en la historia del 'prime time'» según el presentador, se entrevistó a una ingeniera de caminos. Además, dejó constancia de que se trataba de «la mejor ingeniera de caminos de la historia». «Esta persona lo controla todo. Trabaja en la Confederación del Duero y el Ebro, sabe mucho de pantanos», informó.

Belén Benito, directora de Operaciones del Canal Isabel II, compartió en 'La Revuelta' sus conocimientos sobre las consecuencias de las semanas de borrascas y lluvias que han llenado los embalses españoles, pero a la vez han provocado alertas y desbordamientos. Así, explicó que hoy por hoy los embalses en España se sitúan en un nivel de llenado del 71%.

La ingeniera sobre el ahorro de agua: «Cada gota cuenta»

Ahora bien, advirtió de que no porque haya llovido mucho se debe derrochar agua. «Estamos todos muchos tranquilos. No hay que pensar en restricciones o importar agua por las sequías. Por ejemplo, en Bilbao llevaban agua en barco de una ciudad a otra. Pero hay que ahorrar todas las gotas posibles porque no sabemos cuándo nos van a faltar. No podemos confiarnos, cada gota cuenta». «No hay que hacerse 'duchajas'», aseveraba Broncano.

"No nos pongamos ahora a derrochar porque haya llovido mucho. Esa no es la mentalidad. Hay que ahorrar todas las gotas posibles porque no sabemos cuándo nos van a faltar. No nos confiemos" 👏🏻#LaRevuelta pic.twitter.com/Y1ObQI1vI1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 26, 2025

Además, la ingeniera participaba en el humor del programa y agasajando al anfitrión con regalo «al que muy poca gente tiene acceso»: agua embotellada de Madrid. Ironías aparte, Benito aclaraba que «el agua en España es fantástica en todas partes, es muy segura. Yo soy de Valencia y cuando voy a Valencia bebo agua del grifo».

Incluso remataba su paso por el formato respondiendo a las preguntas clásicas. «No me cuesta llegar a fin de mes ni me preocupan los primeros días», respondía a la pregunta del dinero. En cambio, la cuestión del relaciones sexuales no ha sido tan prolífica para ella el último mes. «Vamos a ver, todo el día con los embalses, abriendo y cerrando válvulas... No he tenido tiempo para nada».