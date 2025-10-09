'La Revuelta' invita a un popular político y la respuesta no defrauda: «Mientras sea después de 'El Hormiguero'…»

La heterogénea lista de invitados que han pasado por 'La Revuelta' no incluye, por ahora, a ningún político. Pero eso podría cambiar muy pronto. Aunque a David Broncano y compañía se les esté resistiendo la ansiada visita de Mariano Rajoy, otra ... figura muy popular de la política ha aceptado la invitación del programa de TVE.

El miércoles 8 de octubre, después de la entrevista de Ricardo Gómez y Óscar Janeada, Valeria Ros se estrenaba como colaboradora en la segunda temporada del 'show' de la cadena pública. La guionista y locutora sacaba a colación las falsas noticias publicadas acerca de su supuesta marcha del programa. Y entre las informaciones inciertas, se encontraban con un titular que les llamó la atención. 'Rosalía, Rufián, ex's de 'OT'… Los nombres más valorados para ser entrevistados por Broncano'.

Rufián acepta la invitación de 'La Revuelta'

El programa aprovechaba para lanzar la propuesta a través de X (el antiguo Twitter) con una clara indirecta. «Rosalía imposible, pero yo creo que Rufián y Javián sí que se podrían pasar», apuntaban.

Mejor durante y les ganamos. https://t.co/oxT2zobKXw — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 9, 2025

La respuesta del político catalán no se hizo esperar. Citando el mensaje, Rufián aceptaba la propuesta con un claro y conciso: «Día y hora'». «Ya sabes que mientras sea después de 'El Hormiguero', cualquier día», reaccionaba 'La Revuelta' con su característico humor. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya doblaba la puesta, y proponía que fuese «mejor durante y les ganamos».