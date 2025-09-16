'La Revuelta' cambia radicalmente de estrategia y rompe su principal regla de oro:«El Gobierno ya nos deja»
Broncano adelantó la visita de Agatha Ruiz de la Prada y de los demás invitados de la semana
España no irá a Eurovisión si Israel participa en el festival
'La Revuelta' ha roto definitivamente su regla de oro coincidiendo con la andadura de la segunda temporada en Televisión Española. «El Gobierno ya nos deja», ironizó David Broncano para justificar la decisión de anunciar los invitados con cierta anticipación. Así, tras la visita de Ricardo Darín y Andrea Pietra para promocionar la gira española de 'Escenas de la vida conyugal', el presentador daba pistas muy concluyentes sobre a quiénes recibiría los demás días de la semana.
«Mañana viene una de estas tres personas: Juan Manuel de Prada, Ágatha Ruiz de la Prada o María Dolores Pradera. Uno de los tres. El miércoles vienen unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada y los protagonistas de una serie de Movistar Plus, la de 'La Caza', entre los cuales está casualmente Silvia Alonso, que es una actriz increíble, muy guapa. El jueves, Ester Expósito y Mirela Balić, y después o Loquillo o Sonic el erizo. El Gobierno no nos dice exactamente quién es», añadía en tono de humor.
Ágatha Ruiz de la Prada por primera vez en 'La Revuelta'
De esta forma, solo había dos opciones para este martes 16 de septiembre: o el escritor, o la diseñadora. Finalmente aparecía en el Teatro Príncipe Gran Vía un un perfil que no todos los días Broncano tiene la oportunidad de entrevistar, una invitada con doble título aristocrático: Ágatha Ruiz de la Prada.
💥 @agathardlp: “La IA sabe cómo haría yo un desfile. La IA me conoce, en 1 minuto puede hacer un desfile mío” "Soy la única que lo dice"— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 16, 2025
"Dentro de poco la ia será el mejor diseñador del mundo” 👀 #LaRevuelta pic.twitter.com/gHjPol1YWu
La insigne invitada acudió para promocionar la inminente celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde uno presenta un desfile diseñado con Inteligencia Artificial.
Pero además de compartir curiosidades sobre el mundo de la moda, reveló ser la mayor enemiga del 'sindicato de nobles', la llamada Diputación de la Grandeza de España, porque fue la persona que consiguió que las mujeres también pudieran heredar el título.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete