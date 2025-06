Ábalos aclara en 'Todo es mentira' si votaría a favor de la abolición de la prostitución en el Congreso

El escándalo del caso Koldo va más allá de las mordidas y la corrupción. Entre los tentáculos de esta trama que, de momento, señala a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, está la prostitución, con una serie de audios intercambiados entre Koldo y Ábalos que los señalan al respecto. Tal y como ha informado ABC este 19 de junio, esto podría estar generando ciertos movimientos en el Gobierno y en la cúpula del PSOE, que ya ha anunciado que en septiembre tratarán de abolir la prostitución promoviendo una ley que se llevará al Consejo de Ministros.

Fuentes de Podemos, como recoge la noticia de este periódico sobre el tema, han llegado a afirmar que este anuncio no es más que «postureo para intentar apagar el escándalo mediático». Tal situación ha sido aprovechada por el programa de Cuatro, 'Todo es Mentira', para contactar con el ex ministro de Transportes, ex colaborador del espacio, y preguntarle qué piensa al respecto y si votaría a favor de la abolición de la prostitución. Pablo González Batista, que ha tomado el testigo de Risto Mejide para las emisiones de este verano al frente del 'TEM', ha hablado con uno de los periodistas de redacción que ha sido el que ha transmitido la respuesta de Ábalos a la cuestión planteada.

¿Y qué ha contestado el aludido? Estas han sido las palabras textuales de José Luis Ábalos a la pregunta de si «votaría a favor de la abolición de la prostitución»: «Lo he hecho recientemente». El equipo de 'Todo es Mentira' lo ha corroborado, informando de que el ex ministro de Transportes lo hizo el 21 de mayo en 2024, formando parte ya del grupo mixto, y sí, votando a favor de abolir la prostitución. En esa jornada, el PSOE contó con el voto de Coalición Canaria, pero Sumar votó en contra y Podemos se abstuvo.

El anuncio de este nuevo intento por poner en marcha una ley que acabe con el proxenetismo se anunció este miércoles en rueda de prensa. Fue la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la campaña del 20 aniversario de la Ley del Matrimonio Igualitario, cuando dio a conocer la noticia. Ana Redondo afirmó que han tenido que «reaccionar» porque los audios que se han conocido entre Koldo y Ábalos habrían puesto al Gobierno «contra el espejo». «Tenemos que avanzar con paso firme hacia la abolición de la prostitución y hacia una mayor calidad democrática y feminista», afirmó ayer la titular de Igualdad.