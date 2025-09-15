Residencia de los horrores en Cornellà de Llobregat: 4.000 euros al mes para tener cucarachas en la comida y sospechas de «tráfico de cuerpos»

Marta Flich y Gonzalo Miró han mostrado unas imágenes que han dejado sin palabras a los tertulianos de la tarde. En 'Directo al grano' (La 1) han apostado por denunciar lo que está sucediendo en una residencia de mayores de Cornellà de Llobregat, una situación que se conoce cada vez más pero en relación a la que las autoridades competentes no parecen poner cartas en el asunto. Un reportero del programa ha hablado con un integrante del Sindicato de Técnicos de Enfermería de Cataluña, desde el que han denunciado el caso pero que deja claro que «todo sigue igual y esas personas viven una situación de gran vulnerabilidad».

Los presentadores y su equipo han mostrado a la audiencia fotografías que evidencian el estado de las instalaciones y que pone de relieve el riesgo al que están expuestos los internos, personas mayores cuyas familias pagan entre 3.000 y 4.000 euros al mes. En las imágenes se ven cucarachas tanto en la comida, en la cocina, en instalaciones comunes, en la ropa de cama y en las prendas de los ancianos que están allí viviendo. A esto se le suma «que hay poco personal, que se necesitan más profesionales para atenderlos, pues a veces no comen en muchas horas porque no dan abasto», ha denunciado el técnico de enfermería del citado sindicato, Cristian Monclús.

Pero si algo ha llamado especialmente la atención de la noticia y del reportaje, ha sido el escuchar por parte de familiares y personas vinculadas a los mayores que están en el centro que sospechan de que pudieran estar «traficando con los cuerpos», una vez fallecen los ingresados. Ante esto, Gonzalo Miró ha referido que han investigado sobre la propiedad de la residencia de ancianos de Cornellà de Llobregat y sería un fondo de inversión el que tiene en propiedad el complejo. «No se puede permitir que por conseguir una mayor rentabilidad, por el hecho de que tras la empresa haya gente que busca ganar pasta gansa, se ponga en peligro a los que están dentro».

Cristian Monclús ha explicado en 'Directo al grano' que se ha puesto esto en conocimiento de «el Ministerio de Sanidad, de Bienestar y de las inspecciones de trabajo. Nos hemos reunido incluso con ellos pero, al ser un centro privado, están atados de pies y manos. O eso dicen», ha terminado afirmando.