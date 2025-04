El requisito indispensable que debe tener un chico para enamorar a la «barbie pija»: «¡Me da igual si es alto o bajo, feo o gordo, pero…!»

'El Diario de Jorge' (Telecinco) va consolidándose como ese continuador de los 'talk shows' que se hicieron tan célebres en los 90. Heredero en esencia del famoso 'El Diario de Patricia', poco a poco van afinando con los castings y los invitados son a cuál más peculiar. En el programa de este Miércoles Santo ha llamado la atención una de las personas que han acudido al espacio para encontrar pareja. Si bien no habría que dejarse llevar por las primeras impresiones y los prejuicios, la joven Azariah ha sorprendido al salir al plató: una melena rubia y larga al viento, un traje cortito de color rosa y tacones altos. Maneras de modelo y gustos extravagantes, como ha demostrado después…

Y es que Azariah ha llegado para darlo todo y dejar muy claro qué busca y qué no en un hombre. Ella, que considera que hasta el momento no ha tenido suerte en el amor y no ha conseguido mantener relaciones duraderas, ha decidido recalcular sus objetivos. «Nada de gente muy joven que no sabe lo que quiere, que me marea. Quiero personas maduras y que sepan lo que buscan en la vida», ha referido. Lo más chocante de las características ideales para ese chico ha venido a continuación: «¡Me da igual que sea alto o bajo, feo o guapo, gordo o delgado… pero tiene que tener dinero, mucho dinero!». Jorge Javier Vázquez, con los ojos bien abiertos, ha empezado a reírse.

Tras esto, el presentador ha dejado que Azariah hiciera una especie de desfile de modelos para mostrarse ante la audiencia y ver si conseguía nuevos candidatos. Un paso al frente, otro hacia atrás, la vuelta… Y teléfonos abiertos esperando llamadas para saber si podrá conocer en directo al amor de su vida.

Ella no ha sido la única de la tarde del 16 de abril que ha pedido que sus pretendientes tengan recursos económicos. En este caso era un chico, sentado a su lado, que también ha querido decir que está cansado «de pagarlo todo así que ahora me toca a mi». Sobre la suerte que seguirán uno y otro, todo por ver, igual en este programa o en siguientes, cuando se consiga algún candidato o candidata para ellos que puedan satisfacer sus necesidades y gustos especiales.