Un representante de Instituciones Penitenciarias desmonta los bulos que se publican en relación al ingreso en prisión de Santos Cerdán

Pablo González Batista sigue con la batuta de 'Todo es Mentira' (Cuatro) y este viernes ha arrancado el programa entrevistando a un profesional del gremio de los funcionarios de prisiones, José Ramón López, presidente de ACAIP, el sindicato mayoritario de estos trabajadores. El presentador de 'TEM' tenía varias dudas por resolver, mayoritariamente en relación a varias publicaciones en medios digitales que sembraban alguna duda. López ha hablado alto y claro al respecto, desmontando bulos y ofreciendo información de primera mano sobre si realmente «Santos Cerdán estaría recibiendo tratos de favor en la cárcel o no».

Lo primero que se ha preguntado es por el hecho de que el político tenga una celda para él solo. «¿Es eso normal en alguien que acaba de ingresar?», ha preguntado Batista. José Ramón López ha dado la respuesta: «Recién ingresados están el el modulo de ingresos y ahí no, están acompañados, como fue el caso de Santos Cerdán su primera noche. Pero ya al llevar al módulo 13, donde hay 72 celdas y 81 presos, la mayoría no tiene acompañante así que entra dentro de lo habitual en este caso en el que hay menos reos en Soto del Real». Vaya, que «no es trato de privilegio». Ha añadido que, de cualquier forma, esto son indicaciones. Realmente desde la dirección del centro penitenciario deciden que es lo mejor para según cada caso.

El integrante de ACAIP ha añadido que «no habría que sacar las cosas fuera de contexto». En esta cárcel normalmente hay en torno a 700 internos ahora mismo pero ha llegado a tener casi 2.000. Se trata de un módulo de respeto «con perfiles poco conflictivos, que llevan una vida con un régimen muy normal».

Respecto a si el directo de Soto del Real se habría reunido con Santos Cerdán y si esto es frecuente y habitual, José Ramón López ha dado un zasca «a quienes quieran ver lo que no es», porque, según ha dicho, «Cerdán no es un preso nodal y eso es así. Entiendo la preocupación que puedan tener desde dirección para que no existan incidentes o problemas, pues estos presos famosos que dan notoriedad constituyen una preocupación para los trabajadores. Se trata de tratar de que todo vaya bien, que no pase nada, sin problemas de seguridad… El director no suele recibir a los presos normales pero, repito, Cerdán no es un preso normal».

Finalmente, sobre las visitas de diferentes abogados al ex número 3 del PSOE, este profesional ha aclarado que realmente han sido dos letrados, «pues el tercero era del mismo bufete que el segundo y se considera que por tanto Hans ido dos». Ha aclarado que Jacobo Teijelo acudió «porque Santos Cerdán lo convocó, según me han dicho».