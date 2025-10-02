El remedio definitivo de La Ordenatriz para terminar con las manchas difíciles de la ropa del colegio

Tiene siete hijos y es una experta en todo lo que está relacionado con el mantenimiento y orden de la casa y en aspectos realizados con la crianza y la maternidad, de manera práctica. Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, ha estado con Sonsoles Ónega para hablar de algo que ella conoce a la perfección: las manchas que traen los niños y los adolescentes de los colegios e institutos, ya sea en uniformes o en prendas del día a día. «¿Cómo acabar con ellas?», la han preguntado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) y ella ha dado respuesta a esta cuestión abordando muy diferentes tipos de manchas.

Las más complicadas las de bolígrafos y rotuladores. En estos casos existen remedios conocidos, como es usar un quitamanchas efectivo y nada más se produzca esa suciedad. Sin embargo, esto es complicado en el entorno escolar, por lo que ha mostrado cómo con leche caliente y aceite isopropílico van desapareciendo. Y si se han pintado las piernas y los brazos, otra opción: vinagre y aceite. La Ordenatriz ha utilizado para demostrarlo una muñeca que aparecía con piernas y brazos con tachones de lápices y rotuladores. En un abrir y cerrar de ojos ha conseguido eliminar cualquier rastro de pintura en los muslos de las modelos de plástico que ha traído.

Y por si esto fuera poco, un remedio que sí que será aplaudido entre muchas madres y padres que en más de una ocasión se han tenido que ver en la tesitura de cortarle el pelo a sus hijos a cuenta de un chicle que se les ha pegado en el pelo. Para estos casos, La Ordenatriz ha regalado otro consejo práctico y de igual manera que en el caso anterior ha demostrado en vivo y en directo cómo se ejecuta: «Lo impregnas un poco de aceite y vas retirando poco a poco. ¡Mira qué fácil sale!».

Puede ocurrir similar con la plastilina o con slime, la pasta de moda, que también se peguen al pelo, especialmente a aquellos pequeños con melenas largas. En tales situaciones, hielo para retirarlo sin mucho problema. Si el slime está en la ropa, es mejor usar vinagre e ir mojando la prenda y llenarla también con vinagre, hasta que con un masaje se consiga retirar hasta el último resto. En estos casos siempre se recomienda actuar con rapidez. Cuanto menos se asiente la mancha más fácil de retirar podrá ser.