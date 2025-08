Realidades tras los robos de DNI: Tania Costa, una estafa de 30.000 euros y la imposibilidad de tener hipoteca por ser considerada morosa

En estos días se habla mucho de la suplantación de identidades, de los riesgos que conlleva perder el DNI o que caigan en manos que no deben. Leo Álvarez, periodista especializado en temas policiales y de sucesos de 'Más Vale Tarde' (La Sexta), ha compartido con Marina Valdés el intercambio de información que ha tenido con la Policía Nacional, que le ha referido que en estos momentos no se estaría dando «una filtración masiva de estos documentos, que la cosa está bajo control». Sin embargo, desde que este lunes se tratara el tema, la redacción del programa ha recibido «muchísimos mensajes de personas que se han visto en situaciones difíciles por lo que han hecho con esas documentaciones y por la suplantación de identidades».

Tania Costa ha sido una de esas víctimas de estafa que han dado la cara con Marina Valdés y el equipo de La Sexta. La joven ha relatado cómo se percató de todo, cuando recibió una llamada «de una entidad bancaria que me reclamaba un dinero por haber pedido unos créditos que yo jamás solicité». Acudió a su entidad bancaria y ahí fue descubriendo el papel: «Comprobé que habían abierto cuentas a mi nombre, solicitando créditos, y ha sido algo que me ha perjudicado muchísimo porque estoy en una lista de morosos».

Marina Valdés le ha preguntado cómo ha actuado, si ha denunciado y en qué punto está la investigación. Tania ha referido que ha llevado el caso a la policía, que lleva sufriendo esto «cuatro años y desde hace uno se conoce la identidad del delincuente, que es reincidente, acumulando hasta cuatro denuncias por lo mismo. Lo que pasa es que es como si estuviera paralizado por la justicia, no se, como si no dieran importancia a mi caso».

La joven se ha lamentado porque estas deudas que ella no generó le han imposibilitado poder tener su propia vivienda: «Me han denegado la hipoteca por estar en listas de morosos y he tenido que pagar multas para que no me embargaran la nómica». Delincuentes como el que ha suplantado la identidad de Tania Costa consiguen los datos a través de diversas fuentes, desde anuncios de empleo en plataformas de trabajo, ofertas de trabajo fraudulentas, hasta publicaciones de alquiler con precios atractivos para captar información de usuarios que luego utilizan para sus propios fines, ha sentenciado Leo Álvarez.

Sobre qué se puede hacer, Enrique Serrano, experto en ciberseguridad, ha insistido en denunciar en cuanto se tenga constancia de lo sucedido. El problema, según él, es que normalmente no nos percatamos hasta que ha pasado algo como lo sucedido a Tania. Para prevenir, mayor seguridad a la hora de compartir datos personales, especialmente en el caso del DNI.