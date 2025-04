Raquel Bollo recula y pide perdón tras perder los papeles contra Telecinco: «He explotado de mala manera»

'Sálvame' logró la tarde de este martes 23 de mayo la visita de Raquel Cortés, hija de Chiquete. La que se esperaba fuese una jugosa exclusiva del programa de cotilleos de Telecinco, sin embargo, acabó con el final más insospechado: Raquel Bollo perdiendo los papeles como nunca contra el formato.

«Sois sinvergüenzas todos. 15 años dando aquí el callo. Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias, ¿me seguís trayendo a gente?» o «me da igual Telecinco y su puta madre; ya está bien, que habéis echado a colaboradores de plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis», fueron algunas de las perlas que la colaboradora gritó enfurecida por los pasillos de Mediaset.

Incertidumbre por el veto de Telecinco a Raquel Bollo

Solo unas pocas horas después del brote de ira contra la cadena en la que lleva años trabajando, Bollo tenía una cita en el plató de 'Supervivientes', pues uno de los temas principales de la gala de 'Tierra de Nadie' capitaneada por Carlos Sobera era precisamente conocer el última hora sobre el estado de salud de su hijo, Manuel Cortés, apartado de la convivencia y en observación médica.

La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo se jugaba muy en serio el veto de la cadena de Mediaset, por eso la expectación por saber si reaparecería en 'Supervivientes' para defender a sus hijos. La sorpresa era mayúscula entre los espectadores cuando Sobera la mencionaba como uno de los colaboradores y familiares presentes en la gala.

Con el semblante muy serio, la sevillana solicitaba al presentador unos segundos del programa para decir unas palabras. Reconocía que «esta tarde he vivido una situación muy desagradable». Y se justificaba con que «después de una injusticia de meses he explotado de mala manera». Seguidamente entonaba el mea culpa. «Me gustaría pedir disculpas a los espectadores y, por supuesto a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y sobre todo un trabajo para poder sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas».

