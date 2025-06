Ramoncín habla alto y claro para dejar una firme propuesta de cara a las próximas elecciones: «Habría que averiguarlo»

Las tertulias políticas se han intensificado en las últimas semanas a costa de los casos de corrupción que han salpicado al PSOE. Así, no hay espacio de actualidad que no dedique bastante parte de su tiempo en analizar todas las aristas que de estas investigaciones se desprenden. Uno de estos programas ha sido 'La Sexta Xplica' (La Sexta), en donde Ramoncín, colaborador habitual de la cadena, no se ha cortado en decir alto y claro lo que debería pasar en las próximas elecciones generales.

Todo sucedía cuando en 'La Sexta Xplica' se ponía sobre la mesa la declaración de este lunes de Santos Cerdán ante el juez y qué iba a pasar en esa cita. Ramoncín alzaba la voz y señalaba que él esperaba lo «justo». «Hay una realidad que es cuando ves a estas personas y dices que este no es el comportamiento normal, ni el lógico, ni el razonable de gente que está en un partido tan importante y ocupando cargos tan importantes. No hay maneras de pillarles en un museo. Siempre están en los mismos sitios y hacen lo mismo. Es muy fácil pensar que una gran parte de lo que estamos sabiendo sea verdad», manifestaba el colaborador del espacio de la cadena de Atresmedia antes de poner el foco sobre el Partido Socialista.

«A mí lo que me preocupa es que todo el mundo debería estar preocupado, no solo el PSOE. El PSOE tiene un problema de momento. Pensar si sabía el presidente o no, a veces el último que se entera es el que más cerca está, ya lo veremos. Pero, ¿qué ocurre para que un ciudadano que parece ejemplar termine haciendo algo tan burdo como lo que se supone que han hecho estos señores? ¿Son esclavos de la codicia? Yo creo que va mucho más allá», señalaba Ramoncín que continuaba con su discurso en 'La Sexta Xplica'.

«Algo pasa para que sin darnos cuenta estos servidores públicos, a los que pagamos con dinero público, terminen haciendo estas cosas que, además, eso crea una sensación tan horrible que todo el mundo termina diciendo: 'todos son iguales'», apuntaba Ramoncín lo que le llevaba a realizar una propuesta ante las cámaras de 'La Sexta Xplica'.

Ramoncín en #XplicaEstupefacto: "Habrá que empezar a plantearse muy seriamente quién va en las listas electorales, cómo se les fiscaliza..." pic.twitter.com/pHyy2TQJAx — laSexta Xplica (@laSextaXplica) June 28, 2025

«Habrá que empezar a plantearse muy seriamente quién van en las listas electorales, quién se sienta como señoría en un parlamento y cómo se les fiscaliza, igual que a la mayoría de los ciudadanos cada tres meses hacemos una declaración de los que tenemos una empresa. Yo creo que a la gente hay que fiscalizar y hay que hacer todo lo posible para averiguar si el patrimonio de una persona de estas cambia en un periodo de tiempo, o si su comportamiento no es el razonable, porque al fin y al cabo son el ejemplo», sentenciaba Ramoncín en el programa de La Sexta tras exponer su propuesta de cara a las próximas elecciones generales.