Ramoncín deja clara su opinión sobre la «titulitis» de los políticos con una frase que dará que hablar

Estas últimas semanas los casos de curriculums falsos han llenado de titulares los medios de comunicación. Noelia Núñez del Partido Popular o José María Ángel, comisionado del Gobierno para la DANA, han sido los últimos nombres que han dimitido pero todavía sobre la mesa hay otros políticos cuya formación está en entredicho. Sobre esto hablaba 'La Sexta Xplica' (La Sexta) y sobre esto se 'mojó' Ramoncín, colaborador del espacio de la cadena de Atresmedia, cuando fue interrogado por esta cuestión con una rotunda respuesta.

'La Sexta Xplica' conversaba sobre el presidente del Senado, Pedro Rollán, que había borrado todo su curriculum de la página web de la Cámara Alta y esto había despertado todo tipo de dudas y cuestiones acerca de su formación. Así, la presentadora del programa de La Sexta se interesaba por la cuestión y directamente se dirigía a Ramoncín para que diera su opinión sobre el tema de los curriculums falsos.

«Camilo José Cela y Bob Dylan no tenían estudios, John Lennon, Paul McCartney y Bruce Springsteen no tienen estudios, Rafael Alberti no tiene estudios. No es que sea importante o no tener estudios, claro que lo es, no vayamos a crear esa confusión. Un señor que tiene que operar del cerebro tiene que haber estudiado mucho, pero para esto de la política no hace falta tener estudios, no pasa nada», empezaba argumentando Ramoncín ante las cámaras del programa de La Sexta que continuaba calificando de «titulitis» el 'ansia' que existía en la actualidad por tener estudios, mientras que la «Formación Profesional» había desaparecido porque nadie quería ser ya carpintero o fontanero.

«Un tipo que va a ocupar un puesto importante no se atreve a decir: 'yo no he estudiado'», afirmaba sin medias tintas Ramoncín en 'La Sexta Xplica'. «Ahora no confundan licenciatura con cultura. .. No se puede hacer creer a la gente que por tener estudios vas a ser mejor político, sí vas a ser un gran cirujano...», exponía el colaborador del programa que para terminar su intervención se mostraba rotundo. «Sobre todo, para salir ahí o para ir en un coche hablando de las putas, ¿qué estudios hay que tener? Hay gente sin estudios que han sido grandes políticos y otros con estudios que no lo son, de un lado y de otro», sentenciaba el tertuliano ante las cámaras de La Sexta.