Ramoncín muy crítico con la campaña del PSOE en TikTok: «Ningún usuario se va a tragar lo que diga ahí el presidente del Gobierno»

La red social TikTok parece haberse convertido en un campo de batalla en el que los partidos políticos tratan de ganar seguidores, conectar con el ciudadano más joven y lanzar indirectas al contrario. Entre los que han sucumbido a esta plataforma está el PSOE, ... el equipo de Gobierno, con Pedro Sánchez entre ellos. En 'Más Vale Tarde' (La Sexta) han compartido alguno de los contenidos publicados en el perfil oficial del partido socialista y se han alzado numerosas voces en la mesa de debate para dar su opinión al respecto.

La más contundente ha sido la de Ramoncín. El cantante y compositor ha sido claro al referirse a esta estrategia. Para empezar, considera que no es el lugar, por la propia dinámica de la red, para lanzar determinados mensajes: «Es que no es así. TikTok funciona porque tiene un algoritmo muy poderoso que entra en la mente de la gente, con canciones y sintonías que lo oyen unos 8 o 10 segundos, no más». Ha señalado especialmente a Pedro Sánchez, al que ha enviado un mensaje crítico: «Ningún aficionado, ningún usuario de TikTok, se va a tragar lo que diga el presidente del Gobierno, hablando de tal libro o de tal canción».

Las recomendaciones de Pedro Sánchez en TikTok

Mientras han abordado este tema han compartido en el programa algunas de las piezas que ha subido Pedro Sánchez a su perfil de TikTok. Los hay con recomendaciones de libros, tal y como refería Ramoncín, y otros abordando otras materias y debates que van desde la importancia de la inversión en ciencia al cambio de hora, el problema de la vivienda y la apuesta por fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes.

Junto al presidente del Gobierno, otros compañeros de partido también se han lanzado a generar contenido y mostrarlo en esta plataforma. Es el caso de Óscar Puente, el ministro de transportes, o Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia y de Justicia es «muy amigo» de Ramoncín, tal y como él mismo ha dicho. El artista ha sido igual de crítico con este que con Sánchez y el resto de los tiktokers políticos, solo que en el caso de Bolaños ha afirmado que prefería «hablar con él por teléfono» para darle su opinión en relación a esta estrategia que están llevando a cabo.

Pilar Alegría es otra de las que está subiendo mucho contenido a TikTok. Tanto la ministra de Educación como sus compañeros socialistas combinan contenidos informativos con vídeos de estilo desenfadado. »No es el sitio», ha insistido Ramoncín en 'Más Vale Tarde'.