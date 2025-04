Ramoncín, más contundente que nunca al referirse a Carlos Mazón: «Es tan tóxico que…»

El músico ha estado en el programa con Cristina Pardo y se ha posicionado de manera notable al referirse a Carlos Mazón. Este domingo se cumplen dos meses desde que se produjo la DANA y las ayudas siguen sin llegar, de ahí que en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) hayan dedicado especial atención a lo sucedido en Valencia a finales del mes de octubre. Ramoncín es así que ha aprovechado para dar su opinión sobre cómo actuó el presidente de la Generalitat e intentaba dar respuesta al porqué sigue sin aportar la factura del almuerzo donde dice que estuvo mientras se lanzaban las alertas por el temporal.

Ramoncín ha referido así, con tono contundente y gesto serio, que Mazón «es tan tóxico que a día de hoy ni el señor Feijóo ha sido para darse una vuelta por Valencia de su mano, y eso es significativo. No ha ido porque sabe que esta persona está liquidada». El colaborador es siempre especialmente crítico en relación a cómo han actuado las administraciones tras lo sucedido en Valencia, Murcia y en algunas regiones de Andalucía. Las ayudas a la ciudadanía no llegan y los afectados no pueden rehacer sus vidas.

Si Carlos Mazón sigue estando en el foco, algo similar sucede con Pedro Sánchez. Al presidente del Gobierno también se le han reprochado ciertas actitudes e incluso la falta de una respuesta contundente tras lo ocurrido. Cristina Pardo ha preguntado así a los colaboradores si consideraban que Pedro Sánchez debía haber visitado Valencia y Ramoncín ha sido el primero en contestar, además de manera igualmente contundente, como suele ser marca de la casa: «¡Sin duda!».

Ayudas que no llegan

Durante esta tarde se ha puesto de relieve que las ayudas para los afectados por la DANA siguen sin llegar a quienes las han solicitado. Diariamente son 700 las familias que las piden y, de momento, apenas se han abonado el 5% de las que han pedido. La lentitud de la Administración Pública y del Gobierno autonómico y nacional está levantando ampollas y es por ello que Cristina Pardo ha entrevistado a dos de los que han perdido todo con las lluvias y las riadas para conocer de primera mano su testimonio.

Beatriz de Vicente estaba en plató y ha referido sobre los seguros, que han de afrontar intereses si no se paga en un plazo de tres meses. «Y la administración debería enfrentarse a lo mismo, que se generaran intereses por tardanzas y demoras en pagos» ha sentenciado.