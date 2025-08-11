Ramoncín compara las 'rave' con los festivales de música: «¡Es normal que las organicen con lo que cuestan esos espectáculos!»

Uno de los reporteros de 'Más Vale Tarde' (La Sexta) se ha 'escapado' hasta el pantano de Santa Teresa, en Salamanca, donde se está desarrollando una 'rave'. Mientras los agentes de seguridad, policía y guardia civil, están interviniendo para controlar la situación, al periodista Javier Bastida adelantaba que ya le habían comentado algunos de los participantes que «se va a celebrar otra en unos días, en una ubicación muy próxima a esta». Marina Valdés, al frente del programa durante este verano, ha preguntado a los tertulianos de la tarde sobre esta situación y ha sorprendido especialmente la postura de Ramoncín… o no.

Respecto al consumo de drogas que se presupone en estos lugares, el cantante ha dicho: «¿Y qué esperamos? ¿Que beban agua? Han ido cuatro días a pasarlo bien, no molestan a nadie y, mientras lo dejen todo limpio, sin problema». Así de contundente ha sido. Ha ido más allá y ha llegado a afirmar que uno de los motivos que está llevando a la proliferación de estas 'rave' son los festivales de música, con «el precio al que se están poniendo», que «le están quitando a la gente la cabeza» y «hay personas que se están haciendo millonarias».

Los compañeros en plató, incluyendo la presentadora, han destacado que el problema de estas reuniones con música y sustancias es «la falta de medidas de seguridad. No puede ser que se reúnan miles de personas en un espacio sin que haya personal que supervise que todo se desarrolla con normalidad». Al escucharlo, Ramoncín ha tenido también respuesta para ellos, sentenciando de esta manera, otra vez, en comparación con los cientos de festivales de música que se desarrollan a lo largo y ancho de la geografía española: «En los festivales hay menos seguridad incluso que la que tienen estos chicos» y llegando a afirmar que «si se realizaran los controles de todo, al detalle, seguro que se descubría que tal persona que está subida arriba y que está montando algo no tiene los permisos o el alta y los papeles que se necesitan». «Y luego les cobran cinco pavos por una botella de agua.

Los tertulianos han reído al escuchar los comentarios de Ramoncín. «No podíamos esperar otra cosa de ti, Ramón», le han llegado a decir en directo en relación a su postura sobre la celebración de 'rave' en España.