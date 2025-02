Ramón García: «Voy a echar de menos la vaquilla del 'Grand Prix'»

No es Ramón García (Bilbao, 1961), es 'Ramontxu el de la vaquilla'. Al menos, así lo conoce toda una generación que en las noches calurosas de verano se sentaba en el sofá con la familia y los amigos para ver la olimpiada de los pueblos, también conocida como el 'Grand Prix'. Los troncos locos, la patata caliente, la vaca pichichi o los bebés golosos iban acompañados de una inconfundible voz que contaba a los espectadores con destreza, ingenio y humor estas pruebas durante once temporadas. Ahora, 18 años después de su primera emisión, Ramón García trae de vuelta el programa «del niño y del abuelo», como decía su sintonía, y su principal objetivo es ese, volver a reunir a la familia al completo: «El 'Grand Prix' siempre se ha visto en familia, todos juntos delante del televisor. Ya lo decía la canción. Hay muchos de esos espectadores que ahora no tienen ya a esos abuelos y les da nostalgia esos años de verano». A Ramontxu le encantaría que una noche a la semana de este verano vuelva a suceder y la gente se una frente a la televisión, disfruten y se rían juntos. «Ya hay gente que ha planificado unas cervezas para ver el 'Grand Prix. Es un programa para compartir».

Ramón sabe por experiencia que la televisión siempre acompaña a la gente, sobre todo en los momentos de soledad. «Antes de que llegara el coronavirus, yo ya decía que la soledad era una pandemia muy dura que afecta a los más mayores. Son los que peor lo pasan». Cada tarde, presenta en Castilla-LaMancha media 'En compañía', un programa que tiene el objetivo de ayudar a poner fin a la soledad, sobre todo en los más mayores. Sin embargo, el presentador no cree que sea solo un asunto de la tercera edad. «Hay cada vez más gente joven que vive sola y también les afecta. Todo programa que sea de entretenimiento y para divertirse es bueno». Para Ramontxu, el 'Grand Prix' es un formato que puede acompañar a aquellos que peor lo pasan: «Te hace sonreír».

Noticia Relacionada Vuelve el 'Grand Prix' con Lolita Flores y Miguel Ángel Muñoz como padrinos del primer programa Clara Mollá Pagán El programa contará con las míticas pruebas de los bolos gigantes o la patata caliente aunque contará con novedades y sorpresas

Después de 18 años, el 'Grand Prix' ha cambiado, pero el presentador no. «Solo tengo menos pelo y más blanco», afirma entre risas. Ahora hay más posibilidades tecnológicas y nuevas pruebas como perrito piloto o la guardería. Sin embargo, hay un asunto que preocupó a todos los fieles seguidores del formato: la ausencia de la vaquilla debido a la nueva ley de protección animal. «Habrá gente que le guste estos cambios y quién no. Habrá quien eche de menos la vaquilla, entre los que me incluyo yo, y habrá quién le dará igual. Hay que adaptarse a los tiempos». Sin embargo, tenía claro que la vaquilla de alguna forma o de otra debía estar entre los concursantes. «Yo soy Ramontxu el de la vaquilla. Así me conocía la gente y así tiene que ser. Así que habrá vaquilla, pero de otra forma. Y tocará las narices como ha hecho siempre», asegura entre risas.

El éxito del programa se debe a varios factores, pero Ramón sabe que uno es infalible. «En España todos tenemos un pueblo. Igual no nacimos en uno, pero sí nuestros padres o nuestros abuelos. Todos nos sentimos identificados porque son lugares a donde hemos ido a veranear, donde te ha invitado un amigo a las fiestas…. Al ver a los pueblos pequeños competir sanamente, nos sentimos reconocidos».

«Presento el 'Grand Prix' para que mis hijas vean a su padre divertirse haciendo esto», aseguraba un Ramón emocionado, entre lágrimas, en la presentación del formato. Volver tras un éxito rotundo después de muchos años no es tarea fácil, pero Ramontxu no tiene miedo. «Miedo ninguno. A veces le damos una importancia que no toca, no es más que un programa de televisión. Me encantaría que encajara en esta nueva generación. Los tiempos han cambiado, y la forma de divertiste se ha transformado en estos casi veinte años. Ahora hay un mayor número de cosas para entretenerse. Hay plataformas y pantallas, pero el 'Grand Prix' tiene ese toque de corazón y pellizco para que se abra camino en esta época».