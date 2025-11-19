Suscríbete a
ABC Premium

«¿Por qué quieres saber eso?»: un soltero se revuelve ante una pregunta personal de la camarera de 'First Dates'

Carles conduce una Harley que es un imán para las mujeres, pero buscaba una persona capaz de enamorarlo con su forma de ser y no por el físico

El 'doble' de Antonio Banderas revela en 'First Dates' su experiencia sexual más salvaje: «Estas cosas no debería hablarlas…

Carles con Lidia Santos, la nueva camarera de 'First Dates'
Carles con Lidia Santos, la nueva camarera de 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carles (82) siempre ha sido motero, desde que su padre le compró a los 12 años una moto de 49 centímetros cúbicos. Su experiencia en la carretera la puso en práctica en 'First Dates' calculando rápido la distancia que separaba su casa ... de la de Juani (79). El 'dating show' de Cuatro intentó fraguar un posible romance de la Costa Brava a la Costa Dorada, juntando a los dos solteros en una de las citas a ciegas de este miércoles 19 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app