Quién es Susi Caramelo, finalista de 'El Desafío': su exnovio famoso y de dónde viene su nombre artístico

Si nos fijamos en los últimos concursos que han surgido en televisión, 'El Desafío' es uno de los que mayor éxito ha cosechado en sus solo cuatro ediciones. Con esta entrega que está a punto de finalizar, los famosos que participan este año pueden resultar bastante llamativos para el público.

Entre ellos, destacan las mujeres, pues nombres como Victoria Federica o Lola Lolita forman parte, además de Gotzon Mantuliz y Susi Caramelo. Todos ellos finalistas de la edición.

Centrándonos en esta última, la dicharachera Susi Caramelo, desde ABC te contamos un poco más de lo que se sabe sobre su lado más desconocido a propósito de los retos que están por venir en el programa de Atresmedia.

Susi Caramelo es conocida por su despreocupada y canalla forma de ser, además de por tener un humor bastante directo, algo que le hizo ganarse gran fama cuando comenzó como reportera en televisión, concretamente en el programa 'Las que faltaban' que se emitía en #0. A raíz de ello empezaron a llegarle proyectos propios y de mayor éxito, ya que pudo hacer una gira con una obra teatral llamada 'Pibonéxica', colaborar con 'La Resistencia, aparecer en la película 'Poliamor para principiantes' de Fernando Colomo o y participar en programas como 'Tu cara me suena' o 'Pasapalabra', entre muchos otros.

Sus trabajos más actuales se dan en 'El Hormiguero', donde lleva poco como colaboradora, y en el mencionado 'El Desafío', que mostrará en las próximas semanas los resultados de los programas ya grabados.

¿De dónde viene el nombre de Susi Caramelo?

Si algo llama la atención de Susi Caramelo es su nombre artístico, y es que su nombre real es Susana Cabero Jaén, nacida en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en 1980. Así, Susi, vendría del diminutivo de Susana pero, ¿por qué Caramelo? Según afirmó en una entrevista para 'la Vanguardia' esto vendría de un nombre que le puso un amigo cuando la humorista se mudó a Madrid.

A día de hoy, el nombre de Susi Caramelo es de sobra conocido en el panorama mediático y lleva años utilizando dicho nombre artístico del que parece que nunca se va a despojar.

Los amores de Susi Caramelo

Susi inventó un concepto nuevo de enfermedad de la que dice ser la paciente cero: 'pibonexia'. Esta palabra hace referencia a que se cree que es más guapa de lo que realmente es, un término que utiliza con humor y le dio para crear una obra de teatro. Con esta premisa, la presentadora dice que en el mundo del 'famoseo' liga mucho.

Respecto a los ligues de Caramelo, uno de sus últimos exnovios fue el actor Israel Rodríguez, que muchos recordarán por su papel de Borja en 'Física o Química', o de Jota en 'Yo soy Bea', entre otros trabajos. Según ella misma contó en una entrevista, a ella le gustaba desde que era pequeña: «Me lo ligué en un photocall y fuimos novios», contó durante su paso por 'Sálvame Deluxe' en 2022.

Lo de Susi e Israel fue algo no muy duradero, pasando parte del confinamiento juntos en una autocaravana al poco tiempo de empezar la relación. Según recoge Divinity, la reportera bromeaba sobre el momento en que la relación terminó: «Al principio me dije 'Qué bonico este chico todo el día sin camiseta, qué suerte tengo de que me pille el confinamiento con semejante hombre', pero luego ya claro…». A su vez, reconoce que no acabaron muy bien pero cree que es buena persona, admitiendo que ella también es una «tía difícil».

En la actualidad, Susi también habló en Telecinco del nuevo novio que se había echado: Chema, un gallego totalmente anónimo que trabaja como dentista: «Ahora mismo estoy saliendo con un chaval que no está tan bueno y me gusta mucho más que Israel. Me parece mucho más atractivo y más hombre» contaba entre risas en el citado programa. Por el momento se desconoce si continúa con él.

La sincera razón que la ha llevado a participar en 'El Desafío'

Como ya hemos comentado, el nuevo proyecto de Susi es su participación en 'El Desafío', donde se pondrá a prueba ante logros que pueden ser muy difíciles de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta que ella misma se considera muy miedosa, tal como ha reconocido en una entrevista reciente para 'Bluper'. En la misma, también ha dado a conocer el motivo por el que acetó participar en dicho programa:

«El dinero. De verdad, no me corto un pelo en decirlo. Soy muy miedosa y me tenía que compensar económicamente para hacer esto. No soy una tía arriesgada. No me gustan el agua, las alturas, la velocidad... Es que no me subo ni a las atracciones de la feria», reconocía sin tapujos.

Además, la catalana ha hablado sobre sus compañeros y cómo ha sido coincidir con una personalidad como la sobrina del Rey, Victoria Federica. De ella dice que es la que más le ha sorprendido, sobre todo por los prejuicios que se suele tener sobre este tipo de famosos: «Ha probado todos los deportes habidos y por haber. A los espectadores les va a sorprender, creo que tienen un concepto de ella como de niña blanda. Y no lo es, es una macarra», aseguraba en la citada entrevista.