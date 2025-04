Quién es Melani García, concursante de 'Tu cara me suena': su edad, su relación con Melendi y su paso por Eurovisión

'Tu cara me suena' ha vuelto a ocupar el prime time de los viernes en Antena 3. El pasado viernes 4 de abril arrancaba la duodécima temporada y desde la cadena ya adelantaron que vendría cargada de nuevas caras y más talento que nunca.

Nueve artistas se van a subir al escenario cada semana para ponerse en la piel de las grandes estrellas de la música internacional y nacional. Esta edición cuenta con la participación de famosos como Bertín Osborne, Goyo Giménez, Manu Baqueiro o Ana Guerra. Sin embargo, siempre se apuesta por llevar rostros no tan conocidos por la audiencia.

En esta lista aparece escrito el nombre de Melani García, ganadora de la primera gala. Habrá a quienes no les suena de nada esta joven, pero lo cierto es que cuenta con una gran trayectoria en esta industria. La valenciana participó en Eurovisión Junior y logró llevar a España al podio. Pero, ¿quién es realmente esta chica? Repasamos el lado más personal de la concursante de 'Tu cara me suena 12', quien ya ha hecho historia incluso antes de que comenzara el programa.

¿Cuántos años tiene Melani García?

Melani García nació el 10 de junio de 2007 en La Eliana, un municipio de la provincia de Valencia. Por lo tanto, la cantante tiene actualmente 17 años.

Este hecho le ha llevado a hacer historia en 'Tu cara me suena' incluso antes de que comenzara el programa. Melani se ha convertido en la primera concursante menor de edad en subirse al escenario del espacio de Antena 3.

La joven reconoce que este programa es un reto complicado, aunque está ilusionada y considera que es una gran oportunidad para demostrar todo lo que sabe. «Nunca he imitado a nadie. Tengo muchísimas ganas de que me pongan lo que sea y de intentar sacarlo», declara.

Su relación con Melendi

Lo cierto es que 'Tu cara me suena' no es el primer programa de televisión en el que participa Melani. La cantante ya estuvo en 'La Voz Kids 4'. Pero su paso por este espacio no quedó en vano. La valenciana, que en aquel momento tan solo tenía 10 años, conquistó al público con su estilo lírico y se alzó como vencedora de la edición.

Fue aquí donde conoció a Melendi y donde entabló una amistad con él. El artista pulsó el botón de inmediato tras escuchar su voz. Rosario Flores y Antonio Orozco también lo hicieron. Finalmente, la pequeña quiso formar parte del equipo del asturiano.

Su paso por Eurovisión Junior

Tras ganar la cuarta edición de 'La Voz Kids', Melani se convertió en toda una estrella. La pequeña siguió cantando, bailando y perfeccionando su técnica con los instrumentos. Lo que no se esperaba era lo que iba a ocurrir próximamente en su carrera profesional.

En 2019, la valenciana cumplió un sueño. Se convirtió en la representante de España en Eurovisión Junior, que ese año se celebró en Gliwice, Polonia. La artista obtuvo una tercera posición en el festival con su tema 'Marte'. Recibió un total de 212 puntos.

Además, RTVE quiso contar con ella para presentar Eurovision Junior 2024, que tuvo lugar en Madrid. Dirigió el certamen junto a Ruth Lorenzo y Marc Clotet. Los fans aseguran que la valenciana estuvo a la altura.