Quién es Lola Lolita, finalista de 'El Desafío': por qué es famosa, su ruptura con Isaac Ibelky y su guerra con Marta Díaz

En apenas unos años, Lola Moreno (Elche, 2002) ha pasado de compartir vídeos bailando por pura diversión a crear coreografías virales junto a artistas de la talla de Shakira o Maluma y a protagonizar las campañas publicitarias de multitud de marcas. Ahora nadie la conoce por su verdadero nombre, sino como 'Lola Lolita', el apodo que se ha ganado tras convertirse en la 'reina de TikTok' en España, donde supera los 11 millones de seguidores y donde sigue creciendo año tras año.

Hace meses, la influencer española que más triunfa entre la generación Z dejó la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas para dedicarse por completo a su faceta de influencer, compitiendo con grandes caras del panorama como María Pombo, Dulceida o Laura Escanes.

Ahora, la ilicitana se disputa la victoria de la última edición de 'El Desafío', siguiendo la visita de otras figuras de las redes sociales en nuestro país. Esto es todo lo que debes saber sobre la creadora de contenido más de moda en España.

Cómo se hizo famosa Lola Lolita

La fama de Lola Lolita ha venido siempre de la mano de dos de sus grandes pasiones: la música y el baile. El nacimiento de la plataforma musical.ly, destinada a compartir pequeñas coreografías en vídeos de menos de un minuto, le permitió englobar ambas cuando apenas tenía 14 años y, desde entonces, sus seguidores no han dejado de crecer.

«Tenía 14 cuando comencé a subir vídeos por mi cuenta y a publicar cada tres días. Pero la gente pensaba que era patético hacer vídeos en una aplicación que parecía infantil», recordaba la tiktoker en el documental 'Las reinas de TikTok'. Este nuevo pasatiempo, sin embargo, le ocasionó varios problemas con algunas de sus compañeras de clase e incluso sufrió bullying por ello: «La gente decía que era una pringada en el instituto. Se reían de mí por hacer videos en una app».

Las burlas de sus compañeras no frenaron a Lola Lolita, que mantuvo su perfil incluso cuando la aplicación se transformó en TikTok. Con el nacimiento de esta nueva plataforma, su fama siguió creciendo: en marzo de 2019, Lola Lolita ganó el galardón al Influencer español favorito en los Kids Choice Awards, entregados por Nickelodeon. Este estallido le permitió comenzar a rentabilizar su pasión y a convertirlo en su trabajo con las primeras colaboraciones, además de relanzar la carrera de su hermana Sofía (19), conocida en redes como Sofía Surferss.

Ahora, casi ocho años después de comenzar su andadura en redes sociales y con 21 años recién cumplidos, la ilicitana cuenta con más de 11,4 millones de seguidores en TikTok y más de 3,2 millones en Instagram. Sin embargo, su éxito también ha venido acompañado de muchas controversias, especialmente en relación al trabajo de las influencers: «La gente solo ve un par de TikToks de quince segundos, dos historias y creen que no doy un palo al agua, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás», argumentó en el programa Gen Playz, provocando multitud de críticas.

Un exnovio de la NBA y la ruptura con su novio Isaac Ibelky

Lola Lolita sabe muy bien lo que es ser el foco de la prensa rosa por su vida amorosa. Aunque nunca llegó a confirmar su relación a través de sus redes sociales, a la tiktoker se la relacionó durante varios meses con el pívot del FC Barcelona Willy Hernangómez, que por entonces aún jugaba en la NBA. La alicantina compartió más de un baile con el jugador de baloncesto, aunque todo apunta a que la distancia acabó haciendo mella en su relación.

Poco después, la influencer conocería al que desde hace tres años es su novio, el también tiktoker Isaac Belk. Conocido en redes sociales como Ibelky, este joven valenciano de 25 años se convirtió en todo un fenómeno de TikTok tras la pandemia, momento en el que la pareja coincidió por primera vez. Esta conexión en redes no pasó desapercibida para los millones de seguidores de ambos y, en marzo de 2021, ambos confirmaron su relación. Pocos meses después, Isaac y Lola se mudaron juntos a Madrid.

No obstante, no todo han sido buenas noticias para Lola y su pareja. El pasado mes de diciembre, los dos confirmaban que habían decidido poner punto y final a su relación tras casi tres años juntos, sorprendiendo a todos sus seguidores: «Hace un tiempo que ya no estamos juntos. Y no hemos dicho nada hasta ahora porque, bueno, todo lleva su proceso... pero bueno, para que lo supieses, porque tampoco queremos que se haga un drama de esto. Son cosas que pasan y entendemos que para querer bien también hay que mejorar por separado», contó el propio Isaac en un vídeo compartido en sus redes sociales.

A pesar de lo sucedido, la pareja no ha dejado de hacer gala de la buena relación que ambos mantienen todavía. La ruptura no ha hecho mella en su amistad y, desde que anunciaron su separación, los hemos visto apoyándose mutuamente en momentos cruciales. Por ejemplo, cuando Lola Lolita presentó las preuvas en Neox, Isaac no dudó en mandarle un mensaje de apoyo: «Lolita, espero que lo hagas súper bien, sé que es uno de tus sueños. Estoy muy orgulloso de ti. Espero que esto sea el principio de mucho. Te mando un beso», dijo entonces ante la sorpresa de la tiktoker.

Este momento ha sido potente pic.twitter.com/HGWe0dAjY5 — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) December 30, 2024

De amigas a enemigas: la controvertida relación de Lola Lolita y Marta Díaz

Durante varios años, Lola Lolita formó junto a Marta Díaz (23) uno de los dúos de tiktokers más conocidos de la aplicación. La pareja de amigas presumía de relación con bailes en la aplicación y publicaciones en Instagram, dejando ver que no solo eran dos de las influencers más exitosas de nuestro país, sino que además eran grandes amigas, casi inseparables. Sin embargo, su amistad acabó de la noche a la mañana, dejando a muchos de sus seguidores sin respuestas.

Su mala relación se hizo visible en uno de los últimos cumpleaños de la exnovia de Sergio Reguilón, que no invitó a su fiesta a la ilicitana. Ninguna de las dos quiso entonces desvelar los motivos de su distanciamiento público y Díaz llegó a asegurar que «lo que nos pase se queda entre nosotras» al ser preguntada por la polémica. Aún así, esto no evitó un cruce de reproches entre ambas, que aprovecharon sus redes sociales para dejarse algún que otro recadito.

El estreno del documental de Marta Díaz tampoco ayudó a mejorar su relación. Aunque Lola Lolita no acudió a la premiére, sí quiso dejar huella felicitando a su examiga a través de Instagram: «¡Enhorabuena por el docu! Deseando verlo», escribió, junto a una imagen de la pantalla de su televisión. Sin embargo, el mensaje no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, sino que la tiktoker no estaba suscrita a Amazon Prime Video. Para Marta Díaz tampoco pasó desapercibido este detalle, dejando un 'zasca' a su compañera: «Muchas gracias. Ya me dirás qué te parece cuando te suscribas».

Lola Lolita felicita a Marta Díaz por su documental en Amazon Prime, pero se ve que no está suscrita.



La respuesta de Marta Díaz 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 estoy por los suelos 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/f98xXiBeuk — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) October 19, 2023

Ahora, unas semanas después de este último encontronazo, Marta Díaz quiso romper su silencio asegurando que su relación había mejorado mucho tras la felicitación: «Todo normal, todo bien y vuelta a la normalidad, todo superbién, todo muy bien». No dijo lo mismo Lola Lolita, que zanjó los rumores de reconciliación de manera contundente: «Del dicho al hecho hay un trecho. Ella ha dicho las cosas para quedar bien y lo respeto», aseguró en uno de sus últimos eventos.