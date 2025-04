Quién es Esperansa Grasia, concursante de 'Tu cara me suena': por qué es famosa, su nombre real y su verdadero sueño

'Tu cara me suena' estrenaba el pasado viernes su edición número 12. El concurso por excelencia de Antena 3 llegaba al prime time con 9 nuevos rostros conocidos que se pondrán, cada semana, en la piel de un icono musical. Entre los participantes este año se encuentran nombres como el de Gisela, Melani, Goyo Jiménez o Bertín Osborne.

Otro de los rostros que se han sumado a la terna de concursantes del programa de Antena 3 es el de Esperansa Grasia. Humorista y famosa tiktoker por sus cómicas comparaciones entre España y Estados Unidos, se enfrenta ahora a su mayor reto, como una de las participantes del formato más desconocidas por el gran público.

Esperansa Grasia, novena y última confirmada de #TCMS12 pic.twitter.com/jeSocW05yS — Tu Cara Me Suena (@tcmesuena_) February 11, 2025

«De pequeña tenía dos sueños: ser una superheroína, que está complicado, y la otra era participar en 'Tu cara me suena'», confesó la cómica. Y es que la valenciana, de 24 años, solía ver junto a su familia el programa a la salida del colegio los viernes por la tarde.

«Creo que mi punto fuerte es que, aunque esté muy nerviosa, a veces, por alguna razón, no se me nota», señaló la humorista, que se ha preparado a nivel vocal. En este sentido, Esperansa Grasia asegura que le encantaría imitar a Miguel Bosé «porque escuchaba mucho sus canciones de pequeña».

Su nombre real y su popularidad en TikTok

El nombre real de Esperansa Grasia es Gema Palacio. La joven decidió utilizar este peculiar nombre cuando creó su cuenta en TikTok después de ver un anuncio de la popular tarotista Esperanza Gracia en Telecinco.

Gema Palacio decidió embarcarse en la aventura de las redes sociales en pleno confinamiento por la pandemia, como un simple hobby para entretenerse durante este periodo en casa. Sin embargo, nada parecía presagiar el éxito que alcanzaría meses después.

@esperansagrasia Recordáis a Heidi? Estos son ella y sus amigos actualmente…😔 ♬ sonido original - Esperansagrasia

La tiktoker se hizo viral en redes sociales con sus vídeos en los que compara la vida cotidiana de España y Estados Unidos. Su gracia, espontaneidad y desparpajo cautivaron a sus seguidores con personajes ya memorables como Ashley, Juanjo y Consuelo. Además, ella es la encargada de dar vida a todos ellos.

Por su original contenido, Esperansa Grasia obtuvo en 2023 el premio TikTok a la comedia del año. A día de hoy, la creadora de contenido cuenta con casi 1 millón de seguidores en Instagram y 2,6 millones en TikTok.

Sus estudios y su gran sueño de ser actriz

Las redes sociales han cambiado la vida de Gema por completo. Y es que en 2021 la joven, que estudió un grado medio en contabilidad, trabajaba en un supermercado, un empleo que compatibilizaba con subir contenido a TikTok.

«A finales de año me independizo, así que mi plan es trabajar y ahorrar muchísimo, para que cuando tenga más estabilidad económica pueda hacer el grado superior más tranquila», contó en una entrevista a 'Playztrends' en mayo de 2021.

Pese al éxito cosechado en redes sociales, Gema continúa viviendo en el municipio valenciano de Benaguasil, cerca de su familia. «Yo estoy muy bien allí. Me levanto y me voy a andar por el monte. Me agobio con la gente de otros pueblos que pasan por mi calle», aseguró en una entrevista en el programa de La Ser 'A las bravas', en el que admitió que su 'crush' era Froilán.

Sin embargo, su verdadero sueño es ser actriz. Un deseo que pudo cumplir en 2022 con su primera obra de teatro: 'La luz fantasma'. Además, ese mismo año publicó 'I love you, Ashley', un libro basado en sus dos personajes más icónicos: Juanjo y Ashley.

«Me encantaría protagonizar una señora película de estas que son buenísimas», explicó a ABC en junio de 2022. «Pero, y siendo más realistas, trabajar en algo que me guste: igual tener un grupo de teatro pequeñito con el que ir por los pueblos sacándome mi 'sueldico', trabajar en alguna radio pequeña o estar detrás haciendo los guiones». Ahora, la creadora de contenido se enfrenta a su mayor reto: 'Tu cara me suena 12'.