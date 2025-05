Un pueblo de Álava, en pie de guerra contra su alcalde: «¡Es nuestro enemigo público número uno!»

«El alcalde es nuestro enemigo público número uno. Nos vigila, nos graba con cámaras y esto es una pesadilla». Ana María y Suremy son dos de estas vecinas de Ibarguren, un concejo de Aspárrena, en la provincia de Álava, que han contactado con el equipo de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para denunciar las situaciones que están viviendo en su pueblo. Según han explicado a Sonsoles Ónega, en conexión en directo, el alcalde de la localidad, Jesús Martínez, les está haciendo «la vida imposible» y es por ello que han decidido «denunciarlo por todas las vías para ver si se soluciona».

Según han llegado a denunciar, este atenta contra ellas y contra otros residentes en la localidad. «A mi hasta me ha prendido fuego a las gallinas, me echado sal al motor del coche, me mata el ganado… ¡No para y esto se tiene que acabar! ¡Estoy harta!», ha comentado Ana María. A su lado Suremy asentía, refiriendo otros momentos complicados que ha experimentado con el primer edil como protagonista.

El aludido, Jesús Martínez, habría instalado cámaras por este concejo y así tiene «videovigilado a todo el mundo». «Hemos denunciado muchas veces pero él hace lo que quiere, pese a que tiene enfadado a medio pueblo», han relatado. Sonsoles Ónega seguía atenta lo que estas le decían, así hasta dar paso a Pepa Romero, que ha viajado hasta Álava para hablar con esta persona y conocer de primera mano su versión, la respuesta a estas acusaciones de dos de las habitantes de Aspárrena.

Martínez ha sido contundente y ha dicho que «todo es mentira» y él ha dado detalles de otros episodios, desde su punto de vista. Entre otras cosas ha afirmado que los perros de sus vecinas «le han mordido» y ha quitado importancia a esto, reduciendo a ellas dos los disgustos existentes. Pepa Romero ha preguntado al máximo edil cómo afronta la situación y en qué punto se podrá poner fin a este tipo de conflictos que están afectando «al ambiente del pueblo», tal y como él mismo ha confirmado.

Mientras Ana María y Suremy escuchaban esto, negaban con la cabeza. Según ellas, él sí que miente y está diciendo «cosas que no son ciertas y consta en las denuncias». Se presenta así un conflicto difícil de solucionar, pese a que se ha dado cuenta de ello a la policía y a que, según el alcalde, es solo cosa de ellas dos.