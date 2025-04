Sin público y casi a oscuras: la atípica entrega de 'La Revuelta' tras no poderse emitir por el apagón

A diferencia de 'El Hormiguero', el apagón masivo del lunes impidió la emisión habitual de 'La Revuelta'. Pero el humor irreverente y descarnado de David Broncano y su equipo solo se ausentó una noche de su espacio en el 'access prime time' de Televisión Española. Así, este martes 29 de abril volvía con otra entrega, aunque más imprevisible y atípica de lo habitual.

No se dio cita ningún público que recibiera a Broncano en plató jaleándolo como esa habitual. Con cara seria, el presentador arrancaba explicando sin medias tintas por qué el programa no se emitió el día anterior: porque gastaba mucho. «No dinero, que también, sino porque gastaba mucha energía eléctrica. Y esto es real. RTVE tenía que centralizar sus recursos en los informativos y no se pudo emitir porque consumía mucha electricidad», desvelaba.

Un simulacro de apagón en el plató de 'La Revuelta'

En vista de lo sucedido, 'La Revuelta' decidió realizar el programa «en modo simulacro por si pasa otra vez en el futuro». «En modo avión, con recursos muy bajos. Con menos luz, no hay público, porque el público gasta aire porque hace más calor y hay que poner el aire acondicionado. Por eso el programa va a ser hoy así», continuaba adelantando Broncano.

El jienense, además, aprovechaba «para felicitar a todos los españoles y españolas por no pelearse». «También a los agentes de movilidad, que ayer fueron ascendidos a semáforos», añadía con su ironía característica y linterna en mano, «por si pasa cualquier cosa poder iluminar yo el plató».

«Pasa otra cosa. Hoy no se puede hacer gasto en la edición de los ordenadores de edición, por lo tanto no se corta nada. Sergio, hoy va el programa del tirón», advertía el cómico a continuación.

Ante la falta de público, Broncano, Bezos, Grison, Lalachus y Ricardo Castella improvisaban un cómico debate sobre cómo habían vivido el apagón. Un 'pre-show' que con ingenio y reivindicando que más de mil familias llevan sin luz en la Cañada Real desde hace cuatro años lograron salvar pese a las circunstancias justo antes de recibir al invitado de la noche el jugador del Celta de Vigo Borja Iglesias.