La promesa de 'La Revuelta' a un invitado anónimo que se ha convertido en un increíble hito: «El escritor más vendido en España»

Tras quedarse sin visita, Broncano llamó a Custodio Pérez, un escritor 'amateur' que había participado como público en el programa

Custodio Pérez con Broncano en 'La Revuelta'
Custodio Pérez con Broncano en 'La Revuelta'

María Robert

Una promesa al azar de David Broncano ha acabado derivando en el sueño cumplido de un escritor 'amateur'. El granadino Custodio Pérez ocupó la bañera de 'La Revuelta' al principio de la segunda temporada y se postuló como invitado en caso ... de que algún día se cayera el entrevistado de turno. El pasado jueves, el presentador cumplió con su palabra y ofreció al autor la posibilidad de promocionar su obra en pleno 'prime time' de Televisión Española.

