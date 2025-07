Lo que un programa unió, las facturas de la luz lo dinamitaron: «Juan Carlos solo me quería por mi dinero»

Hace unos meses que empezaron una relación amorosa tras encontrarse en el programa de Sonsoles Ónega. Juan Carlos y Paco sintieron un flechazo y comenzaron una vida en común. Tiempo después ha regresado a 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) con lágrimas en los ojos para compartir con la presentadora y la audiencia lo que ha vivido al lado de esta persona: «¡Solo me quería por mi dinero!».

Su historia es la de un desengaño absoluto, tal y como él ha contado. Juan Carlos se presentó como una persona que buscaba pareja, que era independiente económicamente y que tenía varias propiedades, tanto en Jaén, de donde es natural, y en Portugal. En los inicios de esta historia parecía que todo marchaba sobre ruedas, como un amor inesperado, porque Paco Rodríguez es viudo y explicaba que le iba a costar confiar en alguien de nuevo. Sin embargo, llegó Miguel Ángel y todo cambió…

Conforme fueron pasando las semanas comprobó que todo era mentira. «Fuimos a Portugal y ahí descubrí que nada de tener una casa allí, sino que era una vivienda de unos amigos. Y con lo de Jaén igual. Él esperaba que yo se lo pagara todo y que le mantuviera los caprichos. Le gustaban las cosas de marca y yo tenía que costearlo todo», ha referido.

Otro de los detalles que ha compartido es sobre el gasto en la casa donde ambos vivían, que es de Paco. Notó un gran incremento de la factura de electricidad y no daba crédito a lo que estaba pasando: «Yo solo pagaba entre 40 y 60 euros y estando él llegué a tener hasta 311 euros de luz, ¡imagina! Hasta la chica de la oficina me preguntó si había pasado algo, porque no era normal».

Más evidencias sobre esa afirmación de que solo lo quería por el dinero. El coche. Paco se iba a comprar uno y Juan Carlos quiso que fuera de alta gama. Un amigo me dijo ya y yo reaccioné: «¿Pero el coche para quién es? ¿Para ti o para él?».

Paco Rodríguez ha recordado a su marido, del que enviudó, y no ha podido evitar las lágrimas. «Pensé que él sería el segundo gran amor de mi vida y no ha sido así», ha comentado. Para terminar, ha aprovechado las cámaras de 'Y Ahora Sonsoles' para encontrar pareja: «Busco a un hombre educado, limpio y económicamente independiente».