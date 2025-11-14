Un profesor de Primaria de Madrid obligado a vivir en una autocaravana: «Es difícil pero…»

Es profesor de Primaria en la Comunidad de Madrid, aún sin plaza fija, y está viviendo en una autocaravana. Él, lejos de romantizar la experiencia, ha hablado sin pelos en la lengua. Se acostumbró rápido a este habitáculo pero espera poder acceder a ... una vivienda en algún momento. Así lo ha compartido con 'Todo es mentira' (Cuatro), programa al que Antonio Doménech ha mostrado el interior del vehículo en el que va a dormir, se ducha y prepara la comida, entre otras actividades cotidianas.

Risto Mejide le ha preguntado cómo es su rutina y donde aparca el coche. Doménech le ha respondido que normalmente lo que intenta es no acercarse mucho «al centro de Madrid, porque no me interesa ese entorno». Suele solicitar «colegios de la periferia y los fines de semana, si no tengo planes con amigos o de rutina normal, me escapo a pueblos o a otras comunidades». «¿Puedes aparcar en cualquier sitio, no solo en zonas señalizadas?», le ha dicho Mejide. Él ha aclarado que, siempre y cuando no haga vida fuera de la autocaravana no hay problema: «Si está todo recogido, no hay mesas o sillas fuera, ni lona ni nada, donde pueda estacionar bien pues me quedo».

El presentador del programa le ha preguntado, pensando en el futuro, si querría vivir en un piso. Este profesor de Primaria ha apuntado que sí, «porque mi trabajo es fijo y este tipo de vida compensa si teletrabajas y te puedes mover cada dos o tres días, por yo de lunes a viernes tengo un horario normal, un trabajo estable y sí que me interesaría la comodidad de un piso, porque es por comodidad, al fin y al cabo. Los fines de semana sí me iría con la autocaravana». Si bien se acostumbró pronto, como se apunta al comienzo, «es un estilo de vida muy difícil».

Vivir en pareja en una autocaravana

Para vivir con pareja, «¿es complicado por lo de la autocaravana?». Antonio Doménech le ha comentado que ahora no tiene pareja pero que sí tuvo hace meses «y ha estado aquí. De hecho nos hemos ido todo el verano de viaje con el coche y genial». Él es autosuficiente y eso le da alas para esas escapadas, porque cuenta con «placas solares, aire acondicionado y no tengo problemas cuando suben las temperaturas o ahora que arrecie el frío», ha sentenciado.

Al escuchar estas reflexiones, tanto Ana Vázquez, del PP, como la socialista Susana Díaz han hecho hincapié en el hecho de que una persona que es funcionaria, con su puesto de trabajo fijo, se vea obligado a vivir «en esas condiciones». Han comentado sobre el precio del mercado inmobiliario y cómo esto también está llevando a personas como Antonio a esta alternativa habitacional.