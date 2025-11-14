Suscríbete a
ABC Premium

Un profesor de Primaria de Madrid obligado a vivir en una autocaravana: «Es difícil pero…»

Antonio Doménech ha compartido con Risto Mejide cómo tomó la decisión, ante la imposibilidad de pagar un piso.

La modelo Laura Sánchez y su reivindicación del envejecimiento natural: «Las arrugas me importan muy poco y lo del pelo es…»

Un culturista analiza el cuerpo de David Broncano en 'La Revuelta': «Te falta de todo un poco, no solo de pecho»

'Todo es mentira'
'Todo es mentira' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es profesor de Primaria en la Comunidad de Madrid, aún sin plaza fija, y está viviendo en una autocaravana. Él, lejos de romantizar la experiencia, ha hablado sin pelos en la lengua. Se acostumbró rápido a este habitáculo pero espera poder acceder a ... una vivienda en algún momento. Así lo ha compartido con 'Todo es mentira' (Cuatro), programa al que Antonio Doménech ha mostrado el interior del vehículo en el que va a dormir, se ducha y prepara la comida, entre otras actividades cotidianas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app