Un profesor español tira la toalla y abandona la enseñanza tras 30 años por el estado de nuestro sistema educativo: «No puedo más»

Álex Torío estudió Física con la intención de dedicarse a la enseñanza. Tras mucho esfuerzo, lo logró y, desde entonces, ha ejercido como profesor. Ahora, 30 años después, ha decidido tirar la toalla y dejar su trabajo. «No puedo más», lamenta.

El hombre asegura en el programa de televisión 'Y ahora Sonsoles' que está desencantado con el sistema educativo español. «El nivel es bajísimo», declara. En este sentido, el docente ha explicado los motivos que le han llevado a retirarse y abandonar esta profesión.

Los motivos por los que un profesor español abandona la enseñanza tras 30 años

Álex Torío comenta que el papel de los profesores ha cambiado totalmente. «En esa época, los de Secundaria éramos realmente especialistas. Sabíamos bastante de una cosa y la explicábamos. Con el paso del tiempo, he tenido la sensación de que la LOGSE ha sido un alargamiento de la Primaria. Por lo tanto, no es tan importante si el docente es alguien que domina mucho de una materia o básicamente es un buen conductor de grupos», aclara.

Además, señala que hay «leyes y directrices» del sistema educativo que no comprende. «Ahora las recuperaciones se hacen en julio y no en septiembre para que los niños no sufran en verano con deberes», sostiene. Y es que el hombre considera que «se está maquillando la realidad».

En cualquier caso, Álex ha querido dejar claro que esto no es un problema personal, sino que afecta a muchos docentes y se ha encargado de recoger testimonios de compañeros. «Todo el mundo dice '¿qué nos están haciendo hacer?, '¿por qué nos hacen aprobar a todo el mundo?'», revela.